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Τον 21χρονο ANDREI FATU από τη Ρουμανία καταζητεί η Αστυνομία για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως ο 21χρονος, κάτοικος Λευκωσίας, καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση, σοβαρών ποινικών αδικημάτων που διαπράχθηκαν μεταξύ 2024 – 2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.