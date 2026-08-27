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Η Μπουνιόλ βάφτηκε και φέτος κόκκινη, καθώς χιλιάδες ντόπιοι και επισκέπτες πήραν μέρος στη «La Tomatina», το πιο γνωστό φεστιβάλ ντομάτας της Ισπανίας. Για περίπου μία ώρα, οι δρόμοι της πόλης γέμισαν χθές Τετάρτη, με 165 τόνους υπερώριμων ντοματών, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά έθιμα της χώρας.

Φορτηγά άδειαζαν έως και 165 τόνους υπερώριμων ντοματών στο πλήθος, ενώ οι παρευρισκόμενοι, πολλοί ντυμένοι με λευκά μπλουζάκια, επιδίδονταν σε έναν ξέφρενο «πόλεμο» ντομάτας υπό τους ήχους δυνατής ποπ μουσικής.

Οι τοπικές αρχές είχαν καλύψει τα κτήρια με προστατευτικούς μουσαμάδες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ενώ αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν διαρκώς σε επιφυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑP, κάποια στιγμή αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν μέρος του πλήθους, χωρίς ωστόσο να διακοπούν οι εορτασμοί.

epa13192503 A man takes part in the battle with overripe tomatoes during the traditional ‘Tomatina’ fiesta in Bunol, Valencia, Spain, 26 August 2026. Thousands of people attend the annual event, where overripe tomatoes are thrown during the traditional tomato fight. EPA/BIEL ALINO

Περισσότερα από 20.000 άτομα αναμενόταν να συμμετάσχουν φέτος στη φετινή διοργάνωση.

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι περίπου το 40% των συμμετεχόντων τα τελευταία χρόνια είναι ξένοι επισκέπτες, με ολοένα και περισσότερους να προέρχονται από την Ινδία, μετά την επιτυχία της ταινίας Bollywood Zindagi Na Milegi Dobara το 2011.

epa13192446 A woman takes part in the battle with overripe tomatoes during the traditional ‘Tomatina’ fiesta in Bunol, Valencia, Spain, 26 August 2026. Thousands of people attend the annual event, where overripe tomatoes are thrown during the traditional tomato fight. EPA/BIEL ALINO

Παράδοση 80 ετών

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ «La Tomatina», η γιορτή έχει τις ρίζες της σε έναν καυγά που ξέσπασε το 1945.

Μια ομάδα εφήβων, που προσπαθούσαν να δουν από κοντά μια παρέλαση, έριξε κάτω έναν από τους συμμετέχοντες. Τότε πολλοί παριστάμενοι άρπαξαν ντομάτες από έναν κοντινό πάγκο και τις χρησιμοποίησαν ως αυτοσχέδια πυρομαχικά, μέχρι που παρενέβη η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη.

epa13192391 People battle with overripe tomatoes during the traditional ‘Tomatina’ fiesta in Bunol, Valencia, Spain, 26 August 2026. Thousands of people attend the annual event, in which tons of overripe tomatoes are used in a traditional tomato fight. EPA/BIEL ALINO

Την επόμενη χρονιά νέοι του χωριού έκαναν «αναπαράσταση» της μάχης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς έφεραν τις δικές τους ντομάτες. Τη δεκαετία του 1950, υπό τον δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο, η εκδήλωση απαγορεύτηκε για μερικά χρόνια αλλά ξανάρχισε το 1959, αφού τέθηκαν ορισμένοι κανόνες.

epa13192305 People battle with overripe tomatoes during the traditional ‘Tomatina’ fiesta in Bunol, Valencia, Spain, 26 August 2026. Thousands of people attend the annual event in which tons of overripe tomatoes are used in a traditional tomato fight. EPA/BIEL ALINO

Η επιτυχία της γιορτής έχει εμπνεύσει παρόμοιες εκδηλώσεις στην Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, τη Χιλή και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κάθε χρόνο οι κάτοικοι προστατεύουν τα σπίτια τους με μουσαμάδες ενώ οι τοπικές αρχές κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειεες για τον καθαρισμό της πόλης. Για τους συμμετέχοντες, ωστόσο, η ακαταστασία είναι μέρος της διασκέδασης.

cnn.gr