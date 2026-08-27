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Τον περίφημο Θησαυρό της Βιγιένα (Tesoro de Villena), ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη, έκλεψαν τα ξημερώματα της Πέμπτης από το μουσείο της ομώνυμης πόλης, στην επαρχία του Αλικάντε στην Ισπανία.

Σύμφωνα με δημοτικές πηγές που επικαλείται το ισπανικό πρακτορείο EFE, την υπόθεση έχουν ήδη αναλάβει η Guardia Civil και η Δικαστική Αστυνομία, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες της κλοπής.

Ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε στις 05:16 το πρωί, ωστόσο μέχρι στιγμής οι τοπικές Αρχές δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν την πραγματική έκταση της κλοπής και ποια ακριβώς αντικείμενα έχουν αφαιρεθεί.

Ένας ανεκτίμητος θησαυρός ηλικίας περίπου 3.000 ετών

Ο Θησαυρός της Βιγιένα αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό σύνολο έργων μεταλλοτεχνίας, το οποίο χρονολογείται περίπου στο 1000 π.Χ. και αποτελείται κατά κύριο λόγο από χρυσά αντικείμενα.

Μεταξύ των αντικειμένων του περιλαμβάνονται 11 κύπελλα, 28 βραχιόλια και τρία αγγεία, ενώ στο σύνολο ανήκουν επίσης τρία ασημένια αγγεία, δύο αντικείμενα κατασκευασμένα από κεχριμπάρι και χρυσό, ένα από σίδηρο και χρυσό, καθώς και ένα σιδερένιο βραχιόλι.

Συνολικά ο θησαυρός αριθμεί 59 αντικείμενα από χρυσό, ασήμι, σίδηρο και κεχριμπάρι, με το συνολικό βάρος τους να πλησιάζει τα 10 κιλά.

Η ανακάλυψη που άλλαξε την αρχαιολογική ιστορία της περιοχής

Η ιστορία της ανακάλυψης του θησαυρού ξεκινά το φθινόπωρο του 1963 και έχει σχεδόν κινηματογραφικά χαρακτηριστικά.

Τον Οκτώβριο του 1963, μέσα σε χώματα που είχαν μεταφερθεί από τη Rambla del Panadero, στη Σιέρα ντελ Μορόν της Βιγιένα, εντοπίστηκε ένα βραχιόλι, το οποίο αρχικά θεώρησαν ότι μπορούσε να είναι ένα εξάρτημα του κινητήρα ενός φορτηγού.

Ο εργοδηγός του έργου, Άνχελ Τομάς, άφησε μάλιστα το αντικείμενο σε εμφανές σημείο, περιμένοντας ότι κάποιος θα ερχόταν να το αναζητήσει, καθώς πίστευε ότι επρόκειτο για κάποιο ρουλεμάν φορτηγού.

Η τύχη, ωστόσο, θέλησε το αντικείμενο να φτάσει τελικά στα χέρια του τοπικού κοσμηματοπώλη Κάρλος Μιγκέλ Εσκέμπρε. Εκείνος αντιλήφθηκε ότι το εύρημα χρειαζόταν πιο προσεκτική εξέταση και απευθύνθηκε στον Χοσέ Μαρία Σολέρ, διευθυντή τότε του Δημοτικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Η εξέταση του βραχιολιού οδήγησε στην έναρξη αρχαιολογικών ερευνών στη Rambla del Panadero. Έπειτα από αρκετές ημέρες ανασκαφών, στις 1 Δεκεμβρίου 1963, ο Σολέρ και οι συνεργάτες του έφτασαν στη μεγάλη ανακάλυψη.

Στο εσωτερικό ενός αγγείου που ήταν κρυμμένο στην κοίτη του χειμάρρου εντοπίστηκε ο θησαυρός, ο οποίος έμελλε να χαρακτηριστεί ένα από τα σημαντικότερα –και σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το σημαντικότερο– αρχαιολογικά σύνολα της Εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη.

protothema.gr









