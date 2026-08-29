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Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την Κύπρο αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα του Σαββάτου, με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζόπτωση και ανέμους υψηλής έντασης, ενώ παραμένει το ενδεχόμενο εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Παναγιώτης Γεωργίου ανέφερε ότι μέχρι τις 18:00 παραμένει η αστάθεια στην περιοχή, με αποτέλεσμα να αναμένονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Όπως σημείωσε, έχουν ήδη καταγραφεί ανεμοστρόβιλοι στη θάλασσα, ανοικτά της Λάρνακας, ενώ σε συνθήκες έντονης αστάθειας δεν αποκλείεται η εκδήλωση αντίστοιχων φαινομένων και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα φαινόμενα έχουν επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο, με έντονες βροχοπτώσεις να καταγράφονται στο εσωτερικό, στις ορεινές περιοχές, στα βόρεια και στην περιοχή του Κάτω Πύργου.

Η περιοχή βόρεια της πόλης της Πάφου ήταν αυτή που επηρεάστηκε λιγότερο, ωστόσο καταγράφηκε και εκεί τοπική δραστηριότητα.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα έχουν ήδη εξασθενήσει, ενώ σε άλλες παραμένουν έντονα. Η κακοκαιρία κινείται σταδιακά προς τα ανατολικά και μέχρι το απόγευμα αναμένεται να βρίσκεται ανατολικά της Κύπρου.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σήμερα βρίσκεται περίπου 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η θερμοκρασία κινείται γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέση τιμή για την περίοδο αυτή είναι περίπου 36 με 37 βαθμοί.

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία μέχρι την Τετάρτη θα πλησιάσει τις κανονικές τιμές για την εποχή.

Ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας εξήγησε ότι τα σημερινά φαινόμενα οφείλονται σε οργανωμένη διαταραχή που έφθασε στην περιοχή από τα βόρεια, προκαλώντας τόσο την κακοκαιρία όσο και τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Για τις επόμενες ημέρες ανέφερε ότι αναμένεται κυρίως μικρή πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, κυρίως στα ορεινά, και πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας, χωρίς όμως να αναμένονται φαινόμενα αντίστοιχης έντασης με τα σημερινά.

ΚΥΠΕ