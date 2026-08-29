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Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της θητείας του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Νεόφυτου Παχουλίδη, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του Υποστράτηγου Χάρη Γεωργίου στη θέση του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Με την απόφαση αυτή διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς, με τον Αντιστράτηγο Παχουλίδη να ολοκληρώνει τη θητεία του στο τέλος του 2026 και τον Υποστράτηγο Γεωργίου να αναλαμβάνει καθήκοντα από τη νέα χρονιά.