Εκτροπή πτήσης σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Λάρνακας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και πυκνής ομίχλης που δεν επέτρεψαν την ασφαλή προσγείωση αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πτήση από την Πράγα, με προορισμό τη Λάρνακα επιχείρησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο, ωστόσο μετά από περίπου 30 λεπτά αναμονής στον αέρα και ελιγμών γύρω από το αεροδρόμιο, ο πιλότος αναγκάστηκε να αλλάξει προορισμό και να προσγειωθεί τελικά στο αεροδρόμιο Πάφου.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός καυσίμων στο αεροσκάφος στην Πάφο έτσι ώστε να πετάξει ξανά για Λάρνακα όταν οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν.

Η πτήση τελικά προσγειώθηκε στη Λάρνακα λίγο πριν τις 04:00μμ, με την ταλαιπωρία των επιβατών να κρατά στο σύνολο της περίπου δύο ώρες.