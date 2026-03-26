Το Τμήμα Γεωργίας ανακοίνωσε πως δέχεται αιτήσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από ανεμοθύελλα στις 15 Μαρτίου 2026 σε πατάτες Ανοιξιάτικης Ι και ΙΙ εσοδείας στις κοινότητες Ξυλοφάγου, Ορμήδειας και Περβολιών Λάρνακας, καθώς και σε κτηνοτροφικά υποστατικά στην κοινότητα Ορμήδειας της επαρχίας Λάρνακας και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιοπετρίου του Δήμου Αγίας Νάπας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος, οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι και τις 9 Απριλίου 2026 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας και το αργότερο μέχρι τις 7 Απριλίου 2026 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου.

Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λάρνακας, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στη θεματική ενότητα «Έντυπα Δήλωσης Ζημιάς», προστίθεται.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας στα τηλέφωνα 24202861, 24202852 και με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου στα τηλέφωνα 23812139, 23812132.

Παράλληλα, το Τμήμα Γεωργίας δέχεται αιτήσεις, για τις ζημιές σε φυτικό και πάγιο κεφάλαιο σε καλλιέργειες υπό κάλυψη λαχανικών, φράουλες και ψηλά θερμοκήπια που προκλήθηκαν από ανεμοθύελλα που έπληξε στις 14 – 15 Μαρτίου 2026 την Επαρχία Αμμοχώστου.

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου 2026 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου.

Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου, στην ενότητα «Έντυπα Δήλωσης Ζημιάς».

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου στα τηλέφωνα 23812139, 23812132.

ΚΥΠΕ