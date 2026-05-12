Το πράσινο φως πήρε ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ως φορέας υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), ώστε να υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδότηση μελέτης δέουσας επιμέλειας, με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι επικαιροποιημένες οικονομοτεχνικές παράμετροι του έργου, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η δυνατότητα να προχωρήσει στο αίτημα επιβεβαιώθηκε την Τρίτη το απόγευμα, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, Μιχάλη Δαμιανού και Σταύρου Παπασταύρου αντίστοιχα, με τον αρμόδιο για την ενέργεια Επίτροπο της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, στην παρουσία και της Υφυπουργού παρά των Προέδρω, Ειρήνης Πική, του Έλληνα Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, καθώς και εκπροσώπων του ΑΔΜΗΕ και της ΕΤΕπ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Απριλίου του 2026 οι Υπουργοί κκ. Δαμιανός και Παπασταύρου είχαν ενημερώσει την ΕΤΕπ για την πρόθεση του ΑΔΜΗΕ να υποβάλει το εν λόγω αίτημα.

Την απόφαση Κύπρου και Ελλάδας για επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου, προκειμένου να μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων επενδυτών, ανακοίνωσαν τον Νοέμβριο του 2025 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την τρίτη διακυβερνητική σύνοδο μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση, το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της μελέτης, που θα καταδείξει το κόστος του έργου όπως έχει πλέον διαμορφωθεί και το οποίο ενδέχεται να είναι αυξημένο, αναμένεται να γίνει γνωστό εντός των επόμενων εβδομάδων.

Η Κομισιόν συνεχίζει να υποστηρίζει τον GSI, δηλώνει ο Επίτροπος Γιόργκενσεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο Great Sea Interconnector (GSI) ως βασική στρατηγική ενεργειακή σύνδεση, δήλωσε την Τρίτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, μετά τις συναντήσεις που είχε στη Λευκωσία με τους Υπουργούς Ενεργειας των δύο χωρών, την ΕΤΕπ και τον φορέα υλοποίησης του έργου.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει τον Great Sea Interconnector ως βασικό στρατηγικό ενεργειακό σύνδεσμο για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ηλεκτρικού δικτύου σε ολόκληρο το νησί και ουσιαστικά για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας», επεσήμανε σε γραπτή δήλωσή του.

«Πέρα όμως από την Κύπρο, πρόκειται για ένα έργο που μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού και την ολοκλήρωση της αγοράς, καθώς και να επιταχύνει την ενσωμάτωση φθηνών και βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε μια ακόμη ενεργειακή κρίση που σχετίζεται με την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα», πρόσθεσε.

Ο Επίτροπος Γιόργκενσεν συνέχισε λέγοντας ότι «η δέσμευση της Επιτροπής ήταν ξεκάθαρη: Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του GSI, έχουμε χορηγήσει στο έργο το καθεστώς του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για διασυνοριακά ενεργειακά έργα. Και του έχουμε επίσης δώσει επιχορήγηση περίπου 658 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού ‘’Συνδέοντας την Ευρώπη’’, μιας από τις μεγαλύτερες επιχορηγήσεις του CEF που έχουν γίνει ποτέ».

«Πιο πρόσφατα, διπλασιάσαμε την υποστήριξή μας ορίζοντας αυτό το έργο ως έναν από τους οκτώ Ενεργειακούς Αυτοκινητόδρομους που επιθυμούμε να δώσουμε προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής μας Ένωσης», σημείωσε.

«Με αυτό το πνεύμα, συγκάλεσα σήμερα συνάντηση στη Λευκωσία με τους Υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου. Μαζί, συναντηθήκαμε επίσης ξεχωριστά με τον φορέα υλοποίησης του έργου και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να δώσουμε νέα ώθηση στην υλοποίησή του», κατέληξε.

ΚΥΠΕ