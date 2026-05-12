Χειροπέδες και σε 24χρονο Ελληνοκύπριο φόρεσε η Αστυνομία Λάρνακας σε σχέση με το πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο όχημα παρέσυρε συνταξιούχο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αεροδρομίου.

Το εν λόγω όχημα την περασμένη Τετάρτη παρέσυρε 65χρονο Βρετανό έπειτα από τροχαίο, μεταφέροντάς τον πάνω στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου του για απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων. Το θέμα έγινε γνωστό έπειτα από σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Έπειτα από αξιολόγηση συγκεκριμένων πληροφοριών η Αστυνομία συνέλαβε χθες το απόγευμα 29χρονο από την Ελλάδα, που φέρεται ως το πρόσωπο που ενοικίασε το συγκεκριμένο όχημα. Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίστηκε πως δεν οδηγούσε αυτός το όχημα την ώρα του περιστατικού αλλά ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα χαράματα της Τρίτης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος από τους δύο οδηγούσε το όχημα, κάτι που θα διαφανεί μέσα από αναγνωριστικές παρατάξεις και τις καταθέσεις που θα ληφθούν. Και οι δύο πάντως οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο διέταξε την τετραήμερη κράτησή τους.

Ο λόγος που ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστος. Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ των κυκλικών κόμβων Ριζοελιάς και Καλού Χωριού, στη Λάρνακα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από τροχαία σύγκρουση, ο 65χρονος οδηγός πλησίασε το δεύτερο όχημα προκειμένου να γίνει ανταλλαγή στοιχείων. Λίγο αργότερα στη σκηνή αφίχθηκε περιπολικό της Αστυνομίας.

Στη θέα του περιπολικού ο οδηγός του δεύτερου οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ο 65χρονος επιχείρησε να τον σταματήσει με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στον ανεμοθώρακα του οχήματος, ενώ αυτό κινείτο στον αυτοκινητόδρομο. Σε κάποια στιγμή έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου ενοικιάσεως έγινε καπνός.