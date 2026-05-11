Χειροπέδες σε 29χρονο πρόσωπο φόρεσε η Αστυνομία Λάρνακας, σε σχέση με το πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο όχημα να παρέσυρε συνταξιούχο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αεροδρομίου.

Το εν λόγω όχημα την περασμένη Τετάρτη, παρέσυρε 65χρονο Βρετανό έπειτα από τροχαίο, μεταφέροντάς τον πάνω στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου του για απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων. Το θέμα έγινε γνωστό έπειτα από σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, το οποίο κατέγραψε τη στιγμή που αυτοκίνητο ενοικιάσεως ανέπτυξε ταχύτητα, έχοντας στον ανεμοθώρακα τον ηλικιωμένο.

Έπειτα από αξιολόγηση συγκεκριμένων πληροφοριών η Αστυνομία συνέλαβε έναν 29χρονο που διερευνάται κατά πόσον ήταν ο οδηγός του οχήματος. Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ των κυκλικών κόμβων Ριζοελιάς και Καλού Χωριού, στη Λάρνακα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από τροχαία σύγκρουση, ο 65χρονος οδηγός πλησίασε το δεύτερο όχημα προκειμένου να γίνει ανταλλαγή στοιχείων.

Λίγο αργότερα στη σκηνή αφίχθηκε περιπολικό της Αστυνομίας. Στη θέα του περιπολικού ο οδηγός του δεύτερου οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ο 65χρονος επιχείρησε να τον σταματήσει με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στον ανεμοθώρακα του οχήματος, ενώ αυτό κινείτο στον αυτοκινητόδρομο. Σε κάποια στιγμή έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου ενοικιάσεως έγινε καπνός.

Ο λόγος που ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή παραμένει άγνωστος. Θα πληρώσει όμως ακριβά την ενέργειά του, αφού είναι αντιμέτωπος με αδικήματα πρόκλησης τροχαίας σύγκρουσης, εγκατάλειψης σκηνής και αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις.