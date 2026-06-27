Σε συναγερμό τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η Αστυνομία στη Λευκωσία μετά από πληροφορίες για επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο γυναικών.

Σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση, άνδρας από τη Συρία φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα μαχαίρι, τη σύζυγο και την πεθερά του, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο λόγω των τραυματισμών τους, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα τραύματά τους δεν φαίνονται να είναι σοβαρά.

Ο φερόμενος δράστης απομακρύνθηκε από τη σκηνή και η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως περιστατικό βίας στην οικογένεια.