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Οκτώ συλλήψεις πραγματοποίηση χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο των στοχευμένων προληπτικών της επιχειρήσεων.

Οι συλλήψεις έγιναν για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, επίθεση και τραυματισμός, διάρρηξη κατοικίας και κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για παραβάσεις τροχαίας, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 586 οχήματα και ελέγχθηκαν 863 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 46 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν εφτά καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 236 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 22 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 84 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οι 16 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Επίσης, προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 267 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν έξι έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.