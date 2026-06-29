Παρότι προηγήθηκε και κυριάρχησε στο παιχνίδι για μεγάλα διαστήματα, η Ιαπωνία τελικά έμεινε από δυνάμεις, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Βραζιλία στο Houston Stadium, στην αναμέτρηση για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

Το ζωηρό ξεκίνημα βρήκε και τις δύο ομάδες να μπαίνουν γρήγορα στον ρυθμό, κυκλοφορώντας την μπάλα με αυτοπεποίθηση. Ο Ζάιον Σουζούκι ήταν ο πιο απασχολημένος από τους δύο τερματοφύλακες, χωρίς πάντως να δείχνει ότι κινδυνεύει σοβαρά στα πρώτα στάδια, αν και χρειάστηκε να διώξει σε κόρνερ το χαμηλό σουτ του Ματέους Κούνια στο 14ο λεπτό, όταν η Βραζιλία απείλησε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ GOAL