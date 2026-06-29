Στη διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας επιμένει η Κυβέρνηση, με στόχο, μεταξύ άλλων, την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε χαιρετισμό του το βράδυ της Δευτέρας, στην τελετή αποφοίτησης της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ποσοστό άνω του 82% των αποφοίτων εργοδοτείται αμέσως σε επαγγέλματα συναφή με τις σπουδές τους.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από την επόμενη χρονιά, η Κυβέρνηση θα τιμά και τους φοιτητές που αποφοιτούν και από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, προσθέτοντας παράλληλα ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για να ιδρύσει ένα οργανισμό, ο οποίος θα αποτελείται από την Κυβέρνηση, την πολιτεία, μαζί με όλα τα πανεπιστήμια στην Κύπρο, στα πρότυπα του British Council, έτσι ώστε να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους ποιοτικούς ξένους φοιτητές.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη τελετή εγκαινίων των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που αποδεικνύει τη δυναμική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου, που έχει πολυεπίπεδα ευεργετικά αποτελέσματα στη χώρα, στην εκπαίδευση και την οικονομία, πάντα με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Απευθυνόμενος στους φοιτητές ο ΠτΔ είπε ότι η ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη ανάπτυξη και η ανάγκη για βιώσιμα επιχειρηματικά πρότυπα, διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα και σε αυτή τη νέα εποχή, οι κοινωνίες χρειάζονται ανθρώπους, με επιστημονική κατάρτιση, όραμα αλλά και ήθος, και κοινωνική ευαισθησία.

«Αγαπητοί απόφοιτοι, βλέποντας σας στα μάτια, σας λέγω ότι η Κύπρος σάς χρειάζεται, σάς έχει ανάγκη και σάς προσεγγίζουμε ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτή η χώρα έχει τεράστιες προοπτικές με εσάς πρωταγωνιστές», είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Κύπρος χρειάζεται νέους επιστήμονες που πιστεύουν στις δυνατότητες του τόπου μας και να επενδύουν στη γνώση και την καινοτομία, ανθρώπους που να αντιλαμβάνονται ότι η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες, αλλά και με την κοινωνική προσφορά, τον σεβασμό στον συνάνθρωπο και τη δημιουργία ευκαιριών για τις επόμενες γενιές.

ΚΥΠΕ