Η Κυπριακή Προεδρία ολοκλήρωσε τη Δευτέρα τις εργασίες της με το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, σε συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκαν στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης, προβάλλοντας ως βασικά αποτελέσματα την προώθηση πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της φτώχειας, την προστασία των παιδιών και των εργαζομένων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και την πρόοδο σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς νομοθετικούς φακέλους.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Παπαέλληνα τόνισε ότι Προεδρία έθεσε στο επίκεντρο των εργασιών της την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη μετατροπή των ευρωπαϊκών πολιτικών σε απτά οφέλη για τους πολίτες.

Όπως ανέφερε, βασικές προτεραιότητες αποτέλεσαν η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ποιοτική μακροχρόνια φροντίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, τους νέους, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.

Σημείωσε πως η διακοπή του κύκλου των μειονεκτημάτων από τα πρώτα στάδια της ζωής είναι καθοριστικής σημασίας, για την αποτροπή της μεταβίβασης των ανισοτήτων από γενιά σε γενιά.

Αναφερόμενη στις εργασίες του Συμβουλίου, επισήμανε ότι εγκρίθηκαν Συμπεράσματα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κυβερνοβίας κατά των κοριτσιών, χαρακτηρίζοντας την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον οριζόντια προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αξιοποιήσει πλήρως το υφιστάμενο νομοθετικό της πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ανακύπτουν στο διαδίκτυο.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις εργασίες για την υλοποίηση της πρώτης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας. Τόνισε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η φτώχεια εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της Ευρώπης, επηρεάζοντας έναν στους πέντε Ευρωπαίους και ένα στα τέσσερα παιδιά.

Παρατήρησε ότι για την καταπολέμηση της φτώχειας, απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση που να συνδυάζει την απασχόληση με την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, οικονομικά προσιτή στέγαση και στοχευμένα μέτρα στήριξης, καθώς και καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων και απλούστευση της πρόσβασης στις διαθέσιμες παροχές.

Επισήμανε ότι η καταπολέμηση της φτώχειας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, προσθέτοντας πως αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης, στην ανταγωνιστικότητά της και στην κοινωνική της συνοχή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας προωθήθηκαν πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της στήριξης των ατόμων με αναπηρία, της ευημερίας των παιδιών και της ισότητας, μέσα από συναντήσεις υψηλού επιπέδου και άλλες πρωτοβουλίες.

Δήλωσε επίσης πως τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας αντανακλούν την επιδίωξη για ένα πιο συμπεριληπτικό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, προσθέτοντας ότι η Κύπρος παραδίδει πλέον τη σκυτάλη στην Ιρλανδία, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το έργο αυτό θα συνεχιστεί.

Μουσιούττας: Η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία επικεντρώθηκε από την αρχή της θητείας της στον άνθρωπο και στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει στους πολίτες τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας και στις δημογραφικές προκλήσεις.

Αναφερόμενος στον τομέα της απασχόλησης, ο Υπουργός υπογράμμισε πως προωθήθηκαν πολιτικές για μία πιο κοινωνική, συμπεριληπτική και ανταγωνιστική Ευρώπη, με έμφαση στις ποιοτικές θέσεις εργασίας, στις επενδύσεις στις δεξιότητες και στην ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.

Όπως δήλωσε, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας ήταν η επίτευξη συμφωνίας για την αναθεώρηση των κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων.

Όπως είπε, η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και διευκολύνει εκατομμύρια πολίτες που ζουν και εργάζονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στις σημερινές εργασίες του Συμβουλίου, σημείωσε ότι οι Υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη προσαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων στις νέες πραγματικότητες της αγοράς εργασίας, όπως η διασυνοριακή τηλεργασία και οι δυνατότητες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε επίσης ότι οι Υπουργοί συζήτησαν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026 και την αναθεώρηση των πολιτικών για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας θα πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή, μέσω επενδύσεων στους ανθρώπους, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι στο σημερινό Συμβούλιο εξετάστηκαν ακόμη η προστασία των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη αναφορά στην έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, καθώς και η ποιότητα της απασχόλησης και η διάσταση του φύλου στις ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, ενώ καταγράφηκε πρόοδος στον φάκελο για τις Πρακτικές Ασκήσεις.

Παράλληλα, ανέφερε πως προωθήθηκαν πρωτοβουλίες για τη δίκαιη απασχόληση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μία αγορά εργασίας που μεταβάλλεται και λαμβάνει υπόψιν τις, τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης και τη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία παραδίδει τη σκυτάλη του Συμβουλίου στην Ιρλανδία έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το έργο αυτό θα συνεχιστεί.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Μουσιούττας κλήθηκε να σχολιάσει τη συζήτηση των Υπουργών για την προστασία των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Όπως ανέφερε, οι ανταλλαγές απόψεων ανέδειξαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.

Σημείωσε ότι παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών, ενώ διαπιστώθηκε πως, λόγω των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα, θα ήταν δύσκολη η θέσπιση ενιαίας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι υπήρξε ευρεία σύγκλιση ως προς την ανάγκη διαμόρφωσης ενός κοινού ελάχιστου πλαισίου προστασίας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων που θα ισχύουν για όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τους εργαζομένους, ο Υπουργός ανέφερε ότι, μετά την επίτευξη συμφωνίας για την αναθεώρηση του Κανονισμού 883 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι σχετικές εργασίες θα συνεχιστούν το φθινόπωρο.

Όπως είπε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις του Κανονισμού προς όφελος των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος των σχετικών πρωτοβουλιών είναι η περαιτέρω ενίσχυση των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μινζάτου: Επόμενο βήμα ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του Κανονισμού 883

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Από την πλευρά της, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ροξάνα Μινζάτου, χαρακτήρισε σημαντικά τα αποτελέσματα του Συμβουλίου.

Η κ. Μινζάτου αφού ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία, τόνισε ότι η Κομισιόν σχεδιάζει να παρουσιάσει εντός του Ιουλίου το πρώτο εργαλείο εφαρμογής της Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και θα στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, μέσω εξατομικευμένης στήριξης.

Αναφερόμενη στην αναθεώρηση του Κανονισμού 883 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική την επίτευξη συμφωνίας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων.

Πρόσθεσε ότι η Κομισιόν θα προχωρήσει στην επόμενη φάση εκσυγχρονισμού του πλαισίου, με έμφαση στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, στη διασυνοριακή τηλεργασία, στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των ιδιαίτερα κινητικών εργαζομένων και στη δίκαιη κινητικότητα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κομισιόν προετοιμάζει το Πακέτο για τη Δίκαιη Κινητικότητα των Εργαζομένων, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, καθώς και την Πράξη για τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας, που προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η κ. Μινζάτου ανέφερε ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω καθοδήγησης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και διαμόρφωσης κοινών προτύπων προστασίας.

Κλείνοντας, συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία για το έργο της, τονίζοντας ότι συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΠΕ