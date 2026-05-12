Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, συμμετείχε στην επίσημη συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Μαΐου 2026.

Κατά την πρώτη ενότητα του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Άμυνας συζήτησαν αναφορικά με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, με έμφαση στην υποστήριξη της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας στον τομέα της άμυνας. Παράλληλα, εξετάστηκε η πορεία της οικονομικής και χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ προς την χώρα, μέσω εργαλείων όπως το Δάνειο Υποστήριξης της Ουκρανίας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη και το πρόγραμμα SAFE. Στη συνεδρία συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Mykhailo Fedorov, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Mark Rutte.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, με έμφαση στις εξελίξεις που επηρεάζουν τη θαλάσσια ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Οι Υπουργοί Άμυνας ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, και αντάλλαξαν απόψεις για πρωτοβουλίες που αφορούν τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ και την πορεία υλοποίησης της σχετικής ατζέντας, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της ενιαίας αγοράς άμυνας και την αναθεώρηση της οδηγίας για τις αμυντικές προμήθειες. Κατά την έναρξη της συνεδρίας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Αμυντικών Βιομηχανιών της Ευρώπης, Micael Johansson, αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της παραγωγής στον τομέα της αεράμυνας.

Της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, προηγήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι Υπουργοί κλήθηκαν να συμφωνήσουν επί της υλοποίησης των πρώτων δράσεων για την ενίσχυση του Οργανισμού, καθώς και ως προς το επιθυμητό επίπεδο φιλοδοξίας. Στην παρέμβασή του ο κ. Πάλμας εξέφρασε τη σταθερή υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο έργο του Οργανισμού, καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωσή του, για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που αποτυπώνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επεσήμανε, επίσης, τον καίριο ρόλο του ΕΟΑ, ως κεντρικού καταλύτη στην αμυντική συνεργασία, την καινοτομία, τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συμβολή του Οργανισμού στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών μελών