Συνολικά 780 παιδιά βρίσκονται σήμερα τοποθετημένα σε προγράμματα εναλλακτικής φροντίδας στην Κύπρο, σύμφωνα με την Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). Η Μαρία Κυρατζή μιλούσε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Δίπλα σε κάθε παιδί: Φροντίδα, προστασία και δικαιώματα για τα παιδιά υπό τη φροντίδα του Κράτους», που διοργάνωσαν οι ΥΚΕ του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Στην εκδήλωση, στην οποία παρέστη η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, εκπρόσωποι αρμόδιων Υπηρεσιών, Φορέων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Τοπικών Αρχών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δόθηκε έμφαση στη συλλογική ευθύνη της Πολιτείας και της κοινωνίας για τα παιδιά που βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα του Κράτους. Η πρωτοβουλία αποτελεί το έναυσμα μιας σειράς δράσεων που προγραμματίζονται για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εναλλακτικής φροντίδας.

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας: «Η προκατάληψη να μετατραπεί σε κατανόηση»

Η κ. Παπαέλληνα, διεμήνυσε ότι στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας που δεν προσπερνά, αλλά αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα των βιωμάτων μιας κοινωνίας που στέκεται ανάχωμα στον στιγματισμό και την προκατάληψη, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τις αντιξοότητες του ξεκινήματός του.

«Έχουμε τη δύναμη να μετατρέψουμε την προκατάληψη σε κατανόηση και την απομόνωση σε πλήρη συμπερίληψη», τόνισε.

Η κ. Παπαέλληνα σημείωσε ότι στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και ειδικότερα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, «εργαζόμαστε μεθοδικά για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παιδικής προστασίας μέσα από το έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πέραν τούτου η Υφυπουργός ανέφερε ότι προωθείται η θέσπιση «σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για τα παιδιά υπό φροντίδα, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της επιδοματικής πολιτικής που τα αφορά, ώστε να ανταποκρινόμαστε ουσιαστικά στις πραγματικές ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών που τα φροντίζουν καθημερινά με αφοσίωση και αγάπη».

780 παιδιά σε προγράμματα εναλλακτικής φροντίδας

Η Διευθύντρια των ΥΚΕ, Μαρία Κυρατζή, παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση και τους σχεδιασμούς για αναβάθμιση των υπηρεσιών. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, σήμερα 780 παιδιά βρίσκονται τοποθετημένα σε προγράμματα εναλλακτικής φροντίδας, ανάδοχες οικογένειες, παιδικές εστίες και δομές ημιανεξάρτητης διαβίωσης για νέους 16 έως 21 ετών, ανάλογα με τις ανάγκες, την ηλικία και τις ιδιαιτερότητές τους.

Η κ, Κυρατζή υπογράμμισε «τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι οι ανάγκες αυτών των παιδιών είναι πολυεπίπεδες και αυξανόμενες κι αυτό μας υποχρεώνει ως κοινωνία και ως Κράτος να προσαρμοζόμαστε, να εξελισσόμαστε και να βελτιώνουμε συνεχώς το σύστημα παιδικής προστασίας και φροντίδας». Παράλληλα, τόνισε τον κρίσιμο ρόλο όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, φορέων, τοπικών αρχών, ΜΚΟ και ΜΜΕ στην προώθηση μιας προσέγγισης που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών.

Επίτροπος: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει ανάμεσα σε κενά ευθύνης»

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, υπογράμμισε ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών υπό κρατική φροντίδα αποτελεί συλλογική ευθύνη και προϋποθέτει συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, με μοναδικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Αναφερόμενη στον δημόσιο λόγο, η Επίτροπος επεσήμανε ότι ο τρόπος που μιλάμε για τα παιδιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου που τα προστατεύουμε. Τόνισε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θέαμα ή μέσο προβολής, αλλά με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματά τους.

«Τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο να επιβιώνουν, χρειάζονται να ανθίζουν», δήλωσε η κ. Περικλέους, προσθέτοντας ότι πίσω από τον όρο «παιδιά υπό τη φροντίδα του Κράτους» κρύβονται παιδιά που έχουν ήδη ζήσει απώλεια, φόβο και αστάθεια, παιδιά που εξακολουθούν να έχουν όνειρα και δικαίωμα στη χαρά. «Δεν είναι υποθέσεις, δεν είναι περιστατικά είναι παιδιά. Ίσως το πρώτο που χρειάζονται είναι να μην νιώσουν ότι τα εγκαταλείπουμε για δεύτερη φορά. Αυτή φορά από το ίδιο το σύστημα η εγκατάλειψη, το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να εκεί παρών και να τα προστατεύει» σημείωσε.

Ο ρόλος των ΜΜΕ και το ψηφιακό περιβάλλον

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο, που διαδραματίζουν τα Μέσα Ενημέρωσης στην προστασία των ανηλίκων. Η νομικός Αντρη Αριστείδου, εκπροσωπώντας την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, ανέδειξε τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την αντίδραση στην πρόληψη και τη συστημική εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών.

Η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Ελένη Κωνσταντίνου, τόνισε ότι τα παιδιά υπό κρατική φροντίδα αποτελούν πολλαπλά ευάλωτη ομάδα και κάλεσε τους δημοσιογράφους να τηρούν απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα και τους κανόνες δεοντολογίας, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα, την αξιοπρέπεια και την ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, Έλλη Κοτζαμάνη, επισήμανε ότι στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή η πληροφορία διακινείται ανεξέλεγκτα από πολλαπλές πηγές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η ευθύνη των ΜΜΕ παραμένει ιδιαίτερα σημαντική και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευθύνη της Πολιτείας να ενισχύσει την παιδεία των πολιτών, με στόχο την κριτική αξιολόγηση περιεχομένου, την αναγνώριση φαινομένων παραπληροφόρησης και την αντίληψη των συνεπειών της δημόσιας έκθεσης ιδιαίτερα παιδιών και ευάλωτων ομάδων. καθιστώντας αναγκαία τη μιντιακή παιδεία των πολιτών για κριτική αξιολόγηση περιεχομένου και αναγνώριση παραπληροφόρησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και ευάλωτες ομάδες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού των ΥΚΕ και αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σειράς δράσεων με κεντρικό άξονα τις αρχές του συμφέροντος, της προστασίας, της παροχής και της συμμετοχής, όπως κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

ΚΥΠΕ