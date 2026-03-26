Στις 23 Απριλίου 2021, η Τράπεζα Κύπρου Holdings Public Company Limited (η ‘Εταιρία’) εξέδωσε Ομόλογα Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 σταθερού επιτοκίου με Δυνατότητα Επανακαθορισμού Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) ύψους €300 εκατ. (τα ‘Ομόλογα Tier 2’) (ISIN: XS2333239692). Τα Ομόλογα Tier 2 λήγουν στις 23 Οκτωβρίου 2031 και περιλαμβάνουν δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη, το οποίο μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε ημερομηνία κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου από (και περιλαμβανομένης) την 23 Απριλίου 2026 έως (και περιλαμβανομένης) την 23 Οκτωβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση των εφαρμοστέων εποπτικών εγκρίσεων.

Τον Σεπτέμβριο 2025, η Εταιρία προσκάλεσε τους κατόχους των Ομολόγων Tier 2 να προσφέρουν τα Ομόλογά τους για αγορά από την Εταιρία έναντι μετρητών σε τιμή ίση με 102,3% της ονομαστικής αξίας των εν λόγω Ομολόγων. Η Εταιρία έλαβε έγκυρες προσφορές συνολικού ονομαστικού ύψους περίπου €217 εκατ. των Ομολόγων Tier 2, όλες εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές για αγορά και στη συνέχεια ακυρώθηκαν. Μετά από αυτήν την αγορά και ακύρωση, παρέμειναν σε κυκλοφορία περίπου €83 εκατ. ονομαστικής αξίας των Ομολόγων Tier 2. Τον Δεκέμβριο 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιπρόσθετες αγορές από την ανοικτή αγορά ύψους €0,3 εκατ. ονομαστικής αξίας των Ομολόγων Tier 2. Περίπου €82 εκατ. ονομαστικής αξίας των Ομολόγων Tier 2 παραμένουν σε κυκλοφορία μέχρι σήμερα.

Στις 26 Μαρτίου 2026, η Εταιρία αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα της για εξαγορά του υπολοίπου ποσού των Ομολόγων Tier 2 στις 23 Απριλίου 2026. Η σχετική ειδοποίηση πρόωρης εξαγοράς θα αποσταλεί από την Εταιρία στους κατόχους των Ομολόγων Tier 2 σε εύλογο χρόνο και σύμφωνα με τον Όρο 5(δ) των Ομολογών Tier 2.

Η άδεια για την πρόωρη εξαγορά των Ομολόγων Tier 2 παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, στις 25 Ιουλίου 2025.