Η καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Τ.Φ.4) και Ατόμου (Τ.Φ.1 Λογ.), με υποχρέωση ετοιμασίας εξελεγμένων ή επισκοπημένων λογαριασμών, είναι η 31η Μαρτίου, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος την Πέμπτη, αυτό ισχύει είτε έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2003 έως (Αρ.2) του 2025 είτε όχι.

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει, ωστόσο, ότι με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας δεν θα επιβληθούν οι οποιεσδήποτε χρηματικές επιβαρύνσεις, εφόσον οι πιο πάνω Δηλώσεις υποβληθούν μέχρι και την 30ή Απριλίου 2026.