Ένα αεροπλάνο με προορισμό το Ισραήλ εκτράπηκε μέσω του λιβανέζικου εναέριου χώρου λόγω καταιγίδων, σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων (IAA).

Σύμφωνα με το Times of Israel, η πτήση ελληνικής αεροπορικής εταιρείας βρισκόταν υπό τον έλεγχο κυπριακής εναέριας κυκλοφορίας όταν ελήφθη η απόφαση για εκτροπή, με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών.

Η IAA αναφέρει ότι η ευθύνη της πτήσης μεταβιβάστηκε στον ισραηλινό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας μόλις το αεροσκάφος εξήλθε του λιβανέζικου εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με το Channel 12, που μετέδωσε πρώτο το ασυνήθιστο περιστατικό, οι επιβάτες από τη Λάρνακα δεν γνώριζαν εκείνη τη στιγμή ότι πετούσαν πάνω από τον Λίβανο.