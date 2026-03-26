Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα βιώνει τις «χειρότερες διαταραχές των τελευταίων 80 ετών», προειδοποίησε η επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), Ngozi Okonjo-Iweala, κατά την έναρξη της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ την Πέμπτη.

«Η παγκόσμια τάξη και το πολυμερές σύστημα όπως το γνωρίζαμε έχουν αλλάξει αμετάκλητα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την έκταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος».

Τα 166 μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου φαίνεται να είναι βαθιά διχασμένα, καθώς οι Υπουργοί Εμπορίου συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα του Καμερούν για την κορυφαία διάσκεψη του οργανισμού, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών στη Γιαουντέ, τα μέλη του ΠΟΕ θα προσπαθήσουν να αναζωογονήσουν έναν οργανισμό που έχει αποδυναμωθεί από γεωπολιτικές εντάσεις, αδιέξοδες διαπραγματεύσεις και την άνοδο του προστατευτισμού, στο φόντο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αποτελεί σοβαρή απειλή για το διεθνές εμπόριο.

«Η έκταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος, ακόμη και πριν από τη σύγκρουση στον Κόλπο, είχε αποσταθεροποιήσει το εμπόριο ενέργειας, λιπασμάτων και τροφίμων», δήλωσε η Okonjo-Iweala.

«Τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και οι διεθνείς θεσμοί αγωνίζονται να διαχειριστούν τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, την εντεινόμενη πίεση από την κλιματική αλλαγή και τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα με αυτές τις αλλαγές, έχει ενταθεί και η αμφισβήτηση του πολυμερούς συστήματος».

Η Okonjo-Iweala δήλωσε ότι αυτές οι διαταραχές αποτελούν μόνο ένα σύμπτωμα ευρύτερων ανακατατάξεων που συγκλονίζουν τη διεθνή τάξη που δημιουργήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη των καταστροφών του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

«Φαίνεται ταιριαστό ότι τη στιγμή που ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή, με συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, στην Ουκρανία και αλλού, σε αυτή την περίοδο μεγάλων αναταράξεων και αβεβαιότητας, έχουμε συγκεντρωθεί στην Αφρική για να συζητήσουμε την πορεία του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος», είπε.

«Η Αφρική είναι η ήπειρος του μέλλοντος», πρόσθεσε.

Οι Υπουργικές Διασκέψεις του ΠΟΕ πραγματοποιούνται συνήθως κάθε δύο χρόνια. Αυτή είναι η δεύτερη που διεξάγεται στην Αφρική, μετά το Ναϊρόμπι το 2015.

ΚΥΠΕ