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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο νεαρός μοτοσικλετιστής που φέρεται να επιτέθηκε και να ξυλοκόπησε οδηγό, σε περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε αντιδράσεις. Στο βίντεο φαίνεται ένας ημίγυμνος άνδρας να επιτίθεται με αγριότητα σε άλλο πρόσωπο, ενώ στο έδαφος βρίσκεται μια μοτοσικλέτα. Στη συνέχεια, ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται να ανεβαίνει ξανά στη μοτοσικλέτα και να απομακρύνεται από τη σκηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί ελαφρά σύγκρουση της μοτοσικλέτας με το μπροστινό όχημα. Ακολούθησε έντονο επεισόδιο, με τον μοτοσικλετιστή να φέρεται να επιτίθεται στον οδηγό του οχήματος και να τον ξυλοκοπεί στο έδαφος. Να σημειωθεί ότι ο οδηγός πριν το επεισόδιο είχε παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Μετά το επεισόδιο ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού για περίθαλψη αφού έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Η Αστυνομία, μετά από εξετάσεις, κατάφερε να εντοπίσει τον νεαρό, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Σε βάρος του διερευνάται υπόθεση κοινής επίθεσης, ενώ αναμένεται ο φάκελος της υπόθεσης να διαβιβαστεί για οδηγίες στην Νομική Υπηρεσία ως προς τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και το τι ακριβώς προηγήθηκε της επίθεσης, διερευνώνται από την Αστυνομία.