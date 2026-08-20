Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η εξαφάνιση μιας γάτας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αγωνία στους κηδεμόνες της, ιδιαίτερα όσο περνούν οι ώρες χωρίς κανένα ίχνος της και οι προσπάθειες αναζήτησης δεν αποδίδουν.

Ευτυχώς όμως, παρόλο που οι γάτες από τη φύση τους είναι περίεργες και η τάση που έχουν για κυνήγι μπορεί να τις παραπλανήσει και να απομακρυνθούν, είναι προικισμένες με μία εξαιρετική αίσθηση της όσφρησης και της ακοής – κι έτσι μπορούν συνήθως να ανταποκριθούν στο ένστικτο που τις κάνει να γυρίζουν στο σπίτι τους.

Πώς βρίσκει μία γάτα τον δρόμο για το σπίτι

Οι περισσότερες γάτες, ακόμα και εκείνες που ζουν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι, έχουν μία έμφυτη ικανότητα να περιφέρονται στον κόσμο, αλλά πάντα να βρίσκουν τον δρόμο για να επιστρέψουν. Αυτή η ικανότητά τους είναι γνωστή ως το ένστικτο επιστροφής στη φωλιά. Παρόλα αυτά κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό και γιατί κάποιες γάτες χρειάζονται τελικά επιπλέον βοήθεια για να γυρίσουν σπίτι.

Η επιστημονική εξήγηση βασίζεται στο ότι οι γάτες πιθανότατα στηρίζονται σε έναν συνδυασμό από μυρωδιές, οικεία τοπία και χωρικές μνήμες, για να επιστρέψουν στη βάση τους. Μία πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε το 2020 στο National Library of Medicine, υπέδειξε μάλιστα σαν απάντηση, την ευαισθησία που έχουν οι γάτες στα μαγνητικά πεδία της γης, τα οποία τις βοηθούν να προσανατολιστούν – κάτι σαν εσωτερικές πυξίδες.

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να επιστρέψει

Όταν έχει χαθεί η γάτα σας, ακόμα και μία ώρα που περνάει, σας φαίνεται αιώνας. Ευτυχώς οι περισσότερες γάτες επιστρέφουν ή τις βρίσκουμε σχετικά γρήγορα.

Μία έρευνα που βασίστηκε στα δεδομένα 1.210 αγνοούμενων γατών, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

– Το ένα τρίτο (34%) των γατών βρέθηκε μέσα σε 7 ημέρες

– Οι μισές (50%) βρέθηκαν μέσα σε 30 ημέρες

– Γενικά, το 61% των γατών επανενώθηκε με τις οικογένειές του μέσα σε διάστημα ενός έτους (αν και οι πιθανότητες επιστροφής έπεσαν σημαντικά μετά τις πρώτες 90 ημέρες).

Η έρευνα επίσης έδειξε πως το 75% των γατών βρέθηκε σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο που χάθηκε. Και τέλος, πως η προσωπική αναζήτηση από τους κηδεμόνες ανέβαζε πολύ τις πιθανότητες να βρεθούν οι γάτες.

Τι κάνει μια γάτα να φύγει

Αυτό που κάνει μία γάτα να το “σκάει” από το σπίτι της είναι συνήθως το ένστικτο, η περιέργεια ή κάποιος περισπασμός. Παρακάτω μερικοί από τους πιο συνηθισμένους λόγους που κάνουν μία γάτα να φύγει από το σπίτι της.

Το ζευγάρωμα. Η βιολογική ανάγκη της γάτας να ζευγαρώσει, αν είναι αστείρωτη, μπορεί να την ωθήσει να φύγει.

Ένας τραυματισμός. Μία άρρωστη ή τραυματισμένη γάτα ίσως ψάξει ένα απομονωμένο σημείο μακριά από το σπίτι, για να αναρρώσει.

Το κυνήγι. Οι γάτες ως γνήσιοι θηρευτές μπορεί να απομακρυνθούν, ακόμα και άθελά τους, ενώ κυνηγούν ένα πουλί ή κάποιο άλλο μικρό ζώο.

Το άγχος. Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιβάλλον της γάτας, όπως άγνωστοι επισκέπτες ή δυνατοί ήχοι από μία ανακαίνιση, μπορούν να της προκαλέσουν αγωνία και να την ωθήσουν να κρυφτεί κάπου εκτός σπιτιού.

Πώς να βοηθήσετε τη γάτα σας να βρει τον δρόμο για το σπίτι

Αν δείτε πως η γάτα σας το έσκασε από το σπίτι, μην χάσετε χρόνο. Αρχίστε να την ψάχνετε αμέσως. Προσπαθήστε να παραμείνετε ψύχραιμοι και να την φωνάζετε με ήρεμη, χαμηλή φωνή, ώστε να μην την τρομάξετε παραπάνω. Θα βοηθήσει σημαντικά εάν επικεντρώσετε τις έρευνές σας το χάραμα και το σούρουπο, όταν η γάτα σας είναι πιο ακμαία και είναι πιο πιθανό να βγει από την κρυψώνα της.

Αν έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες που έχετε να δείτε τη γάτα σας, επεκτείνετε την έρευνα σας και ζητήστε τη βοήθεια της γειτονιάς και φιλοζωικών οργανώσεων. Αναρτήστε φωτογραφία με πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα και κολλήστε την και στους τριγύρω δρόμους. Μία καλή ιδέα είναι να φτιάξετε ένα ασφαλές σημείο κοντά στο σπίτι σας με αντικείμενα της γάτας σας που έχουν τη μυρωδιά της. Αυτό μπορεί να την κάνει να εμφανιστεί.

Τρόποι να περιορίσετε τις πιθανότητες να χαθεί η γάτα σας

Είναι πραγματικά απίστευτο το πώς καταφέρνει μία γάτα να επιστρέψει πάλι σπίτι της. Αλλά γιατί να το ρισκάρετε αν μπορείτε να το προλάβετε; Ας δούμε μαζί μερικούς τρόπους που θα βοηθήσουν να μην χάσετε τη γάτα σας.

-Περιορίστε τον χρόνο που βρίσκεται έξω και μην την αφήνετε μόνη της.

-Φτιάξτε έναν χώρο δίπλα σε παράθυρο ή κλείστε τα μπαλκόνια με ειδικό δίχτυ προστασίας, ώστε να περνάει χρόνο έξω με ασφάλεια.

-Επιβεβαιώστε ότι το chip της είναι ενημερωμένο με τα στοιχεία σας. Εάν την αφήνετε να βγει έστω και λίγο στον κήπο σας, φορέστε της ένα περιλαίμιο με το όνομα και το τηλέφωνό σας.

-Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε στα ταξίδια σας ένα ασφαλές κλουβί μεταφοράς.

-Στειρώστε τη. Θα περιορίσετε την ανάγκη της να βγει να ζευγαρώσει.

topetmou.gr