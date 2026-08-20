Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το νέο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime για τον Πεπ Γκουαρδιόλα φωτίζει όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της Μάντσεστερ Σίτι σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας του. Ο Ισπανός τεχνικός μιλά ανοιχτά για το διαζύγιό του, τις εντάσεις στα αποδυτήρια και τις αποχωρήσεις παικτών που σημάδεψαν το τέλος της εποχής του στον αγγλικό σύλλογο.

Σε μία από τις πιο έντονες σκηνές, ο Γκουαρδιόλα απευθύνεται στους παίκτες του μετά την αποχώρηση του Κάιλ Γουόκερ, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2025 ζήτησε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του και τελικά παραχωρήθηκε δανεικός στη Μίλαν.

«Είμαι τόσο λυπημένος για αυτό που συνέβη με τον Κάιλ», λέει ο Καταλανός προπονητής πριν από τον αγώνα με την Τσέλσι. «Ήταν τόσο εύκολο να έρθει σε μένα και να πει “είμαι κουρασμένος”. Αλλά δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι ως αρχηγός. Δεν μπορείς, στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας». Στη συνέχεια απευθύνεται στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του: «Τι κάνατε φίλοι μου; Τι κάνατε με τον αρχηγό σας;».

🚨 Pep Guardiola on Kyle Walker leaving for AC Milan in the middle of a crisis: ⚠️



“You cannot behave as a captain the way he did in our toughest moments. I hated seeing staff laughing and eating after losses while I couldn't even sleep.”



Brutal standards. Elite mentality. 🥶 pic.twitter.com/4G7uCfHcrb — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) August 20, 2026

Το ντοκιμαντέρ δεν ξεκαθαρίζει σε ποια ακριβώς συμπεριφορά του Γουόκερ αναφέρεται ο Γκουαρδιόλα, ωστόσο παρουσιάζει μια έντονη στιγμή μεταξύ των δύο ανδρών μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ τον Δεκέμβριο του 2024.

This Luis Diaz run had Kyle Walker rethinking his Manchester City future…pic.twitter.com/JQqKyQP0UH — No Context Prem (@NoContextEPL) May 9, 2026

Ο Άγγλος αμυντικός είχε χάσει την μπάλα από τον Λουίς Ντίας, ο οποίος στη συνέχεια κέρδισε πέναλτι, με τον Γκουαρδιόλα να σχολιάζει στα αποδυτήρια: «Ο Κάιλ πρέπει να ξέρει ότι όταν χάνεις την μπάλα, γίνεται γκολ». Η αντίδραση του Γουόκερ ήταν έντονη: «Σε κάθε συνάντηση είναι το όνομά μου». Ο Γκουαρδιόλα απάντησε: «Ίσως επειδή είσαι αρχηγός». Και ο Γουόκερ ανταπάντησε: «Εντάξει. Δεν ήθελες να είμαι αρχηγός σου».

Kyle Walker gets angry at Pep Guardiola after 2-0 defeat against Liverpool.



Pep was visibly upset and was just advising Walker… pic.twitter.com/zEeemrTmh5 — Danis (@DanisMCFC) August 19, 2026

«Αν είμαι πρόβλημα, πείτε μου»

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει και μια από τις πιο ευάλωτες στιγμές του Γκουαρδιόλα, όταν, μετά μια δύσκολη περίοδο με τέσσερις συνεχόμενες ήττες για πρώτη φορά στην καριέρα του, αμφισβήτησε ακόμη και το μέλλον του στη Σίτι. Παρότι είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο τον Νοέμβριο του 2024, ο Ισπανός παραδέχεται ότι είχε σκεφτεί ακόμη και την αποχώρηση. «Ίσως τελείωσε», φέρεται να είπε στους ανθρώπους του συλλόγου.

Μιλώντας στους παίκτες του, εμφανίζεται συγκινημένος: «Αν είμαι πρόβλημα, πρέπει να μου το πείτε. Δεν θα μείνω εδώ μόνο για τα χρήματα ή απλώς για να παραμείνω. Επέκτεινα το συμβόλαιό μου γιατί θέλω να είμαι εδώ μαζί σας, θέλω να παλέψω». Και προσθέτει: «Δεν θέλω να φύγω και να νιώθω ότι σας εγκαταλείπω. Δεν θέλω να νιώθω ότι όλα καταρρέουν».



Το διαζύγιο και η δύσκολη προσωπική περίοδος

Η σειρά παρουσιάζει επίσης την προσωπική κρίση που βίωσε ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος την ίδια περίοδο περνούσε διαδικασία διαζυγίου μετά από περισσότερα από 30 χρόνια σχέσης με την Κριστίνα Σέρα. Ο στενός συνεργάτης του, Μανέλ Εστιάρτε, αποκαλύπτει ότι οι παίκτες είχαν αρχίσει να ανησυχούν βλέποντας διαφορετική συμπεριφορά από τον προπονητή τους.

«Ήταν ανήσυχος. Ήταν λυπημένος. Ήταν διαφορετικός. Και μόνο εγώ γνώριζα τον λόγο», αναφέρει. Όπως εξηγεί, χρειάστηκε να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές για την κατάσταση: «Δεν βλέπετε απλώς έναν προπονητή που μπορεί να είναι έντονος ή παρορμητικός. Βλέπετε έναν άνθρωπο. Περνάει διαζύγιο».

Ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε στο θέμα στους παίκτες του μετά την ήττα από τη Γιουβέντους στο Champions League. «Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Έχω χωρίσει από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη, τη σύζυγό μου, την πρώην σύζυγό μου. Την αγαπώ απίστευτα, αλλά χάσαμε το πάθος».

Pep Guardiola gets emotional after 2-0 defeat against Juventus and tells the team about his divorce with his wife.



“In your life, whatever you’re going to do, do it with passion.” pic.twitter.com/ckKZNjEv4d — Danis (@DanisMCFC) August 19, 2026

Το μήνυμά του προς τους παίκτες ήταν ότι η επιτυχία απαιτεί πάθος: «Δεν θέλω καλούς παίκτες. Θέλω παίκτες με πάθος».



Η απογοήτευση για τις εμφανίσεις και η αποχώρηση

Σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, μετά από μια βαριά ήττα, ο Γκουαρδιόλα εμφανίζεται απογοητευμένος: «Δουλεύω για εσάς και αφήνω τη ζωή μου, το διαζύγιό μου, την οικογένειά μου μακριά για όλους εσάς. Και τι μου δίνετε πίσω;». Ο Ισπανός παραδέχεται ότι ένιωθε εξαντλημένος: «Όταν παίζετε έτσι, νιώθω μόνος».

Παρά τις δύσκολες στιγμές, ο Γκουαρδιόλα ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Σίτι στο τέλος της σεζόν 2025-26, αφήνοντας πίσω του μια δεκαετία γεμάτη επιτυχίες. Από το 2016 έως την αποχώρησή του κατέκτησε 20 τρόπαια, μεταξύ των οποίων έξι Premier League, ενώ στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι χρειάζεται χρόνο για να ανασυνταχθεί.

«Δεν ξέρω ούτε ο ίδιος τι θα κάνω. Θα είναι δύσκολο να επιστρέψω. Χρειάζομαι να ανανεώσω πολλά πράγματα που συνέβησαν στην προσωπική μου ζωή», ανέφερε.

🎥🤯 PEP GUARDIOLA AFTER MAN CITY’S 2–0 DEFEAT TO LEVERKUSEN…



🗣️ “I feel like an idiot. Do you know what will happen? You will get another manager.”



“I’m exhausted. I feel alone.”



😳 **Raw emotions from Pep behind the scenes.** pic.twitter.com/9QGCYoe1KF — Goal Crest (@GoalCrestX) August 18, 2026

Ο δύσκολος αποχαιρετισμός του Ντε Μπρόινε και η νέα εποχή

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει επίσης τη δύσκολη απόφαση της αποχώρησης του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ενός από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία της Σίτι. Ο Βέλγος μέσος, ο οποίος κατέκτησε 16 τρόπαια σε 10 χρόνια στο Έτιχαντ, φέρεται να μην ήθελε να φύγει.

«Με σκοτώνει», λέει ο Γκουαρδιόλα. «Χωρίς τον Κέβιν, εκείνη η περίοδος δεν θα υπήρχε. Έκλαψε στο γραφείο. Έχω τεράστια αγάπη για αυτόν τον παίκτη». Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι υπήρχαν αρχικές αμφιβολίες για τον χαρακτήρα του Ραγιάν Σερκί, πριν η Σίτι τον αποκτήσει έναντι 30 εκατ. λιρών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Φεράν Σοριάνο, ανέφερε: «Όλοι γνώριζαν τις ικανότητές του, αλλά υπήρχε η άποψη ότι ήταν χαοτικός».

🚨 Inside footage reveals the emotional moment Kevin De Bruyne broke down in tears after discovering Manchester City would not be offering him a contract renewal. 🇧🇪💔 #MCFC



KDB was left devastated watching boardroom conversations where City CEO Ferran Soriano discussed… pic.twitter.com/3kgZmX1JVI — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) August 20, 2026

Ο Γάλλος εξτρέμ, ωστόσο, εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της νέας εποχής της Σίτι, καταγράφοντας τέσσερα γκολ και 12 ασίστ σε 33 αγώνες Premier League.

Η τελευταία διετία του Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, όπως παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ, δεν ήταν μόνο μια ιστορία τίτλων και επιτυχιών. Ήταν η ιστορία ενός προπονητή που βρέθηκε αντιμέτωπος με τα όρια του, τόσο στο γήπεδο όσο και στη ζωή.

protothema.gr