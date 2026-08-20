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Στο κινητό τους μπορούν από σήμερα να έχουν οι γονείς και την ταυτότητα των ανήλικων παιδιών τους, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Με τη νέα υπηρεσία, τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας μπορούν να προσθέσουν στην εφαρμογή τους ψηφιακό αντίγραφο της ταυτότητας του παιδιού τους, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο όταν απαιτείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας ή άλλη νόμιμη χρήση.

Για την αξιοποίηση της νέας δυνατότητας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ήδη εκδοθεί η αντίστοιχη φυσική ταυτότητα του παιδιού και να βρίσκεται σε ισχύ.

Η νέα δυνατότητα δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των νέων ηλικίας 14 ετών και πάνω να διατηρούν την ψηφιακή ταυτότητά τους στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» στο δικό τους κινητό τηλέφωνο.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, υπενθυμίζει ότι τα ψηφιακά αντίγραφα των επίσημων εγγράφων που δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» είναι πλήρως ισοδύναμα με τα αντίστοιχα φυσικά έγγραφα. Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας, ο πολίτης μπορεί να επιδείξει το ψηφιακό έγγραφο μέσω της εφαρμογής, αντί του αντίστοιχου φυσικού εγγράφου, και αυτό γίνεται αποδεκτό χωρίς εξαιρέσεις.

Καλούνται οι Πολίτες, να επικοινωνούν με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής και να αναφέρουν περιπτώσεις όπου δεν έγινε αποδεκτή η επίδειξη της ψηφιακής μορφής των εγγράφων μέσω της εφαρμογής.

Διευκρινίζεται, παράλληλα, ότι τα ψηφιακά έγγραφα που δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ταξιδιού στο εξωτερικό.

Ο «Ψηφιακός Πολίτης» είναι διαθέσιμος για συσκευές iOS και Android μέσω των Apple App Store και Google Play Store.

Η νέα δυνατότητα ενισχύει περαιτέρω την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και παρέχοντας στους γονείς άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα ψηφιακά έγγραφα των ανήλικων τέκνων τους.