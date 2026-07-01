Η νέα ψηφιακή υπηρεσία «Βρείτε Επιδόματα που Μπορεί να Δικαιούστε» τέθηκε στη διάθεση των πολιτών μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy, με στόχο τη διευκόλυνση της αναζήτησης κυβερνητικών επιδομάτων και παροχών.

Μέσω της υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν παροχές που ενδέχεται να τους αφορούν, απαντώντας σε σύντομες ερωτήσεις για την εργασία ή τις σπουδές τους, την οικογενειακή και στεγαστική τους κατάσταση, το εισόδημα και την περιουσία τους, καθώς και ζητήματα αναπηρίας και υγείας.

Σήμερα, η πλατφόρμα περιλαμβάνει 45 επιδόματα και παροχές, μεταξύ των οποίων βοηθήματα Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Φοιτητική Χορηγία και η Επιδότηση Ενοικίου για Εκτοπισμένους.

Η υπηρεσία αναμένεται να εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες παροχές και υπηρεσίες.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.cy/service/vreite-epidomata-pou-mporei-na-dikaiouste/

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να δουν την πλήρη λίστα των παροχών που περιλαμβάνονται σήμερα στην υπηρεσία στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://find-your-benefits.service.gov.cy/all-benefits

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται βασίζονται στις απαντήσεις που καταχωρεί ο πολίτης και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Η τελική αξιολόγηση της επιλεξιμότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια για κάθε επίδομα ή παροχή.