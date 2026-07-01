Όχι πως δεν το περιμέναμε, αλλά όταν το λένε και οι ειδικοί, τότε δεν υπάρχει περιθώριο να μην προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.

Η αναταραχή που προκάλεσε στις αερομεταφορές ο πόλεμος κατά του Ιράν και η αύξηση στην τιμή του καυσίμου για αεροσκάφη έχουν κλειδώσει αυξημένες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων για τους επόμενους τρεις ή τέσσερις μήνες.

Δηλαδή, η πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου σε επίπεδα 20-25% από τις τιμές το προηγούμενο διάστημα δεν θα περάσουν στις τιμές των εισιτηρίων για τις αεροπορικές πτήσεις, τουλάχιστο όχι στο ίδιο ποσοστό.

Σύμφωνα με τον Τζον Γκραντ, επικεφαλής αναλυτή της εταιρείας αεροπορικών δεδομένων OAG, ο οποίος μίλησε στους New York Times, οι περισσότερες αεροπορικές έχουν ήδη διαμορφώσει τη δομή του κόστους τους για τους επόμενους τρεις έως τέσσερις μήνες. Όπως εξηγεί, η σχέση μεταξύ τιμής πετρελαίου και αεροπορικών ναύλων δεν είναι άμεση.

«Το λειτουργικό κόστος έχει πλέον παγιωθεί για το επόμενο διάστημα και οι δυνατότητες προσαρμογής είναι περιορισμένες. Δεν πρόκειται για μια απλή εξίσωση. Η πτώση του πετρελαίου κατά 10% ή περισσότερο δεν σημαίνει ότι τα εισιτήρια θα γίνουν αυτομάτως 10% φθηνότερα», σημειώνει.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι αεροπορικές αγόρασαν καύσιμα σε πολύ υψηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια της κρίσης και μεγάλο μέρος αυτών των συμβολαίων εξακολουθεί να επηρεάζει τους ισολογισμούς τους. Επιπλέον, πολλές εταιρείες απορρόφησαν μέρος του αυξημένου κόστους και τώρα, με τα καύσιμα να είναι φθηνότερα, θεωρούν πως είναι ώρα να ρεφάρουν και να αποκαταστήσουν τα κέρδη τους.

INS