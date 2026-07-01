Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου το πρωί, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δεκαώροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενοίκους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από τον όγδοο όροφο, αν και αυτό δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί.

Verschrikkelijk welke ramp zich voordoet in Antwerpen. Mijn medeleven aan de slachtoffers en hun families. Heel veel goede moed aan de dappere mensen van de hulpdiensten en sterkte aan alle betrokkenen gewenst. pic.twitter.com/8PdCFYmDYh — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) July 1, 2026

Η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να αναζητά πιθανά θύματα μέσα στο κτίριο. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσα άτομα βρίσκονται ακόμα μέσα.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή. Γύρω στις 12:00 μ.μ. (1 μ.μ. ώρα Ελλάδας) η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι οι φλόγες δεν είχαν ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

«Η φωτιά δεν έχει ακόμη σβήσει και δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Αρχικά πιστεύαμε ότι η πηγή της πυρκαγιάς βρισκόταν στον όγδοο όροφο, αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο να το επιβεβαιώσουμε», είπε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Antwerpen — Meerdere doden bij brand in appartementsgebouw op Linkeroever, brandweer zoekt nog naar slachtoffershttps://t.co/yIPJTmgrw1 — 🇺🇦 Jassogne (@jassogne) July 1, 2026

Πυροσβεστικές υπηρεσίες από διάφορες περιοχές, έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια.

Οι εικόνες δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να ανεβαίνει από το κτίριο. Συνιστάται έντονα στους κατοίκους της περιοχής να κρατούν τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά λόγω του καπνού και να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το συμβάν.