Ελπίζουμε το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει την κεντρική και βόρεια Ευρώπη να παρέλθει άμεσα και να μην ξαναπάει στις περιοχές αυτές. Καθότι, αν αρχίσουν τώρα να έχουν καλοκαίρια με σαραντάρια και εκεί, εμείς εδώ στο νότο της γηραιάς ηπείρου που είχαμε τα ακραία αυτά φαινόμενα «ψωμοτύρι», θα πάμε κατά διαόλου.

Ποιος νουνεχής τουρίστας θα σηκώνεται να έρθει εδώ, αν και εκεί στον βορρά που διαμένει χτυπιέται αλύπητα από τέτοιας θερμικής έντασης φαινόμενα; Θα κάθεται να ιδρώνει και να βασανίζεται σπίτι του, τζάμπα.

Όχι να μας πάρουνε και τον ήλιο, τη ζέστη και τις καμπάνιες για τον τόπο με τον ζεστό καιρό ολόχρονα!

Ντόρα