Σάρκα και οστά παίρνει αυτές τις ημέρες η δέσμευση του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, ότι θα λάβουν επιχορήγηση όλα τα νεαρά άτομα και οικογένειες των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του στεγαστικού σχεδίου κάτω των 41 ετών.

Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική προκήρυξη του Σχεδίου, με προϋπολογισμό €15 εκατομμύρια, περιόριζε τους δικαιούχους σε 400 και η επιδότηση μπορούσε να φτάσει μέχρι τις €50.000 αναλόγως της σύνθεσης της οικογένειας και άλλων κριτηρίων. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών θα λάβουν επιχορήγηση γύρω στους 700 νέους και νεαρές οικογένειες, με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί να αγγίζει τα €26 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι 400 έχουν λάβει μέρος ή όλη την επιδότηση (αν πρόκειται για ανέγερση κατοικίας το ποσό δίνεται σε δόσεις), ενώ από την εβδομάδα που πέρασε άρχισαν να ενημερώνονται και οι πρόσθετοι δικαιούχοι να προσέλθουν για να υπογράψουν τα σχετικά συμβόλαια. Αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στεγαστικό σχέδιο που αφορά ορεινές και ακριτικές περιοχές, το οποίο πέραν της στήριξης οικογενειών για απόκτηση στέγης, συμβάλλει και στην αναζωογόνηση συγκεκριμένων περιοχών.

Δ. Δ.