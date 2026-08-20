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Διαχειρίσιμη χαρακτηρίζεται από την Πολιτική Αεροπορία η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων εντός του FIR Λευκωσίας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο philenews, με αφορμή την αναστάτωση που προκλήθηκε από μεμονωμένο περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος «Airbus A400M Atlas» με διακριτικό κλήσης TUAF770.

Συγκεκριμένα, το ραντάρ ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε αυτόματη προειδοποίηση Alert, ότι δύο αεροσκάφη ενδέχεται να βρεθούν σε επικίνδυνα μικρή μεταξύ τους απόσταση. Η προειδοποίηση αφορούσε το τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος με διακριτικό TUAF770 και το επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737-800 με διακριτικό TOM56T.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τουρκικό αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας (Nicosia ACC) και, έχοντας αποκλίνει από την προβλεπόμενη διαδρομή του σχεδίου πτήσης του, άρχισε να ανεβαίνει προς το επίπεδο πτήσης FL360. Την ίδια στιγμή, το επιβατικό Boeing 737-800, κατέβαινε προς το επίπεδο FL350, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η αυτόματη προειδοποίηση στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το περιστατικό εξελίχθηκε στο βόρειο τμήμα του FIR Λευκωσίας, κοντά στο όριο με το FIR Άγκυρας, σε περιοχή όπου βρίσκονται οι βασικές διαδρομές εισόδου και εξόδου πτήσεων μεταξύ των δύο FIR.

Πρόβλημα που χρονίζει

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο philenews ότι το ζήτημα με τις κινήσεις τουρκικών αεροσκαφών αποτελεί διαχρονικό καθημερινό φαινόμενο. Όπως σημείωσαν, το προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως εξοικειωμένο με τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων.

Όπως μας αναφέρθηκε, το βασικό πρόβλημα έγκειται στην απουσία οποιασδήποτε επικοινωνίας μεταξύ της κυπριακής Πολιτικής Αεροπορίας και των τουρκικών αεροσκαφών, των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και, γενικότερα, των αρμόδιων αεροπορικών αρχών της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή συνδέεται με τη μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Άγκυρα.

Σημειώνεται ότι ο εθνικός εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτείνεται πάνω από ολόκληρη την επικράτειά της και έως 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές. Το FIR Λευκωσίας, ωστόσο, είναι πολύ ευρύτερο και καλύπτει μεγάλη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την ευθύνη παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, οι τουρκικές Αρχές, εδώ και δεκαετίες, παρεμβαίνουν στις επικοινωνίες του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας με αεροσκάφη που κινούνται εντός του FIR Λευκωσίας, ιδιαίτερα σε περιοχές για τις οποίες η Άγκυρα αμφισβητεί την αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και υποστηρίζει ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία.

Τα τουρκικά drones

Διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση και από τις πτήσεις των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται συνήθως για ΜΕΑ Bayraktar ΤΒ-2 τα οποία απογειώνονται από το κατεχόμενο Λευκόνοικο ή από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.

Οι πτήσεις των συγκεκριμένων drones εντείνονται ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης έντασης στην περιοχή, οπότε καταγράφεται συχνότερη παρουσία τους στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Σημειώνεται ότι και το Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά τη δραστηριότητα των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προβαίνοντας παράλληλα στις προβλεπόμενες καταγγελίες προς τα αρμόδια διεθνή όργανα.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Αεροπορίας

Σε σχέση με αναφορές στα ΜΜΕ για την παρουσία μη εξουσιοδοτημένων αεροσκαφών και αεροσκαφών της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας στον Κυπριακό εναέριο χώρο, ή και για την έγκαιρη παρέμβαση για την αποφυγή ατυχήματος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στον Κυπριακό εναέριο χώρο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Η παρουσία και δραστηριοποίηση τουρκικών αεροσκαφών στον χώρο ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Nicosia FIR) αποτελεί διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο επιχειρησιακό δεδομένο, το οποίο o έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας καλείται να διαχειριστεί σε σχεδόν καθημερινή βάση. Δεν πρόκειται, ως εκ τούτου, για ένα πρωτόγνωρο ή απρόβλεπτο επιχειρησιακό φαινόμενο.

Είναι σημαντικό, επομένως, να διαχωρίζεται η ύπαρξη ενός επαναλαμβανόμενου επιχειρησιακού φαινομένου από την πραγματική κατάσταση αεροπορικής ασφάλειας.

Τα προβλήματα που προκαλεί η Τουρκία στον Κυπριακό εναέριο χώρο, είτε την παράνομη λειτουργία του αεροδρομίου Τύμπου και τις παρεμβολές στις πτήσεις, είτε με τις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, είναι γνωστά και τυγχάνουν συνεχούς διαχείρισης απαιτώντας αυξημένη επαγρύπνηση με σκοπό την διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων. Η έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων καταστάσεων από το προσωπικό αποτελεί ακριβώς ένδειξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέρεται στα δημοσιεύματα, η συνεχής επιτήρηση και η επιχειρησιακή επαγρύπνηση του προσωπικού επέτρεψαν την έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής σύγκλισης των πορειών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών και το επιχειρησιακό προσωπικό διαθέτει την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφαλή διαχείριση ακόμη και ιδιαίτερα απαιτητικών καταστάσεων.