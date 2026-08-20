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Η Πολωνία έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις την Πέμπτη, εν μέσω της νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα X, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του πολωνικού εναέριου χώρου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις σε ουκρανικές περιοχές.

Η απόφαση της Πολωνίας ελήφθη την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας, με βαλλιστικούς πυραύλους να στοχεύουν την πρωτεύουσα Κίεβο.

ertnews.gr