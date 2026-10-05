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Περίπου €3,5 δισ. για έργα στην Κύπρο αναμένει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία για το πλαίσιο έως το τέλος του 2026, ενώ τα έργα θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027.

Μιλώντας κατά τη σημερινή συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Λευτέρη Χριστοφόρου, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην αναμενόμενη απορρόφηση του 97,3% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την καταβολή της επόμενης δόσης τον Δεκέμβριο.

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοφόρου παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην απορρόφηση κονδυλίων τόσο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 όσο και του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το χρονοδιάγραμμα για τα νέα έργα

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος συμμετέχει στις συζητήσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

«Θα έχουμε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα που θα γίνουν στην πατρίδα μας την επόμενη τριετία», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, θεωρεί πιθανή και την αύξηση του ποσού.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ώριμα έργα, τα οποία θα εγκριθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2027 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Χαρακτήρισε καθοριστικό τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην παρακολούθηση της αξιοποίησης των πόρων, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί με στόχο να μη χαθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την Κύπρο.

«Τα δεδομένα διαψεύδουν τις ανησυχίες»

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η αποφυγή απώλειας κονδυλίων βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα των συναντήσεών του με τον κ. Χριστοφόρου από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Με τη δόση που, όπως είπε, καταβλήθηκε την 1η Οκτωβρίου και εκείνη που θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο, η απορρόφηση αναμένεται να φθάσει το 97,3%, ποσοστό το οποίο χαρακτήρισε ένα από τα υψηλότερα μεταξύ των κρατών μελών.

«Ένα θέμα για το οποίο δημόσια εξέφραζαν κάποιοι ανησυχίες ότι είμαστε πίσω. Τα δεδομένα τους διαψεύδουν», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλα τα Υπουργεία, ιδιαίτερα το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γραμματεία που παρακολουθούσε την υλοποίηση, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία της ήταν αναγκαία σε αρκετά ζητήματα.

Τόνισε ότι μέσα από το Σχέδιο υλοποιήθηκαν έργα που θα παραμείνουν στη χώρα και θα συμβάλουν στην αλλαγή της. Αναφέρθηκε επίσης στο συνεχές ενδιαφέρον του κ. Χριστοφόρου για την Κύπρο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο Λουξεμβούργο.

Χριστοφόρου: Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ η απορρόφηση

Ο Λευτέρης Χριστοφόρου ανέφερε ότι η Κύπρος είχε θέσει ως στόχο την απορρόφηση €1,02 δισ. από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συνεχάρη τον Πρόεδρο για το ενδιαφέρον και τον συντονιστικό του ρόλο στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Απέδωσε το αποτέλεσμα στη συνεργασία του Προέδρου και της Κυβέρνησης με τις πολιτικές δυνάμεις και την κρατική υπηρεσία, σημειώνοντας ότι τα κονδύλια αξιοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Συνέδεσε, παράλληλα, την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων με την επιτυχημένη, όπως τη χαρακτήρισε, κυπριακή Προεδρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Κύπρος πέτυχε πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων του προηγούμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Για την περίοδο 2021-2027 έχουν ήδη αντληθεί €442 εκατ., από συνολικό ποσό €1,3 δισ. Ο κ. Χριστοφόρου προσδιόρισε το ποσοστό απορρόφησης στο 35%, έναντι 29% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Αντίστοιχα, για τα γεωργικά κονδύλια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε ότι η απορρόφηση στην Κύπρο φθάνει το 45%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 25%.

Όπως υπογράμμισε, η αποτελεσματική αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης έχει άμεση σημασία για τους πολίτες, καθώς οι πόροι διοχετεύονται στην κοινωνία.