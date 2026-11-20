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Τα παιδιά έφτιαξαν μπισκότα μαζί με το «Σοφία για τα Παιδιά» και τη food blogger Γαλάτεια Παμπορίδου, με τη στήριξη των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Μια διαφορετική σχολική μέρα γεμάτη δημιουργία, παιχνίδι και χαμόγελα έζησαν τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου, όπου έφτιαξαν τα δικά τους μπισκότα με βρώμη και σοκολάτα, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της food blogger Γαλάτειας Παμπορίδου.

Τα παιδιά μπήκαν στην κουζίνα, ζύμωσαν, έπλασαν και έψησαν τα δικά τους μπισκότα, συμμετέχοντας σε μια δραστηριότητα που συνδύασε τη δημιουργικότητα και τη χαρά της μαγειρικής με τη συνεργασία και την παρέα.

Η εμπειρία δεν σταμάτησε στο σχολείο.

Κάθε παιδί πήρε μαζί του μπισκότα που είχε ετοιμάσει προσωπικά η Γαλάτεια, αλλά και ένα πακέτο με όλα τα υλικά της συνταγής, προσφορά των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ώστε να μπορέσει να φτιάξει ξανά τα μπισκότα στο σπίτι, μαζί με την οικογένειά του.

Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ είναι ο χορηγός του προγράμματος «Μαγειρεύω και Προσφέρω» στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου και κάλυψαν όλα τα υλικά για τη συγκεκριμένη δράση. Εκ μέρους των Υπεραγορών, η Νατάσα Κωνσταντινίδου συμμετείχε στη δράση και παρέδωσε στα παιδιά τα πακέτα με τα υλικά για το σπίτι.

Η μέρα ολοκληρώθηκε γύρω από το τραπέζι, με όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν μαζί το μεσημεριανό τους γεύμα, το οποίο περιλάμβανε μπιζέλια με κοτόπουλο, φρέσκα λαχανικά και ολόφρεσκο γιαούρτι Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Ένα πρόγραμμα που φέρνει όλα τα παιδιά στο ίδιο τραπέζι

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου συμμετέχει από το 2018 στο πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» του Σοφία για τα Παιδιά με την πολύτιμη στήριξη της ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2013 και σήμερα εφαρμόζεται σε 18 ολοήμερα δημοτικά σχολεία και 10 νηπιαγωγεία σε περιοχές με οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας καθημερινά στα παιδιά ένα υγιεινό, φρεσκομαγειρεμένο γεύμα στο σχολείο.

Πέρα όμως από το φαγητό, βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι ότι όλα τα παιδιά του σχολείου, χωρίς διακρίσεις, κάθονται μαζί στο ίδιο τραπέζι και απολαμβάνουν το γεύμα τους.

Με αυτόν τον τρόπο, το «Μαγειρεύω και Προσφέρω» συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δημιουργώντας παράλληλα ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μοιράζονται καθημερινά όχι μόνο ένα γεύμα, αλλά και στιγμές χαράς, παρέας και κοινωνικής σύνδεσης.

Η δράση στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου ήταν ακόμη μια ευκαιρία για τα παιδιά να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν και να περάσουν όμορφα μαζί. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι μια παραγωγική και ευχάριστη σχολική μέρα.