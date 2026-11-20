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Ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία από τη Ρωσία, με βάση ένα πλαίσιο αντίστοιχο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, εμφανίζεται να έχει αφήσει η Μόσχα, έπειτα από αμερικανικές παρεμβάσεις.

Αυτό υποστήριξε ο Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner), γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, αναφέροντας ότι η Ουάσινγκτον κατάφερε να πείσει τη ρωσική πλευρά να εξετάσει τη συγκεκριμένη προοπτική.

«Πιστεύω ότι καταφέραμε να κάνουμε τους Ρώσους να αισθάνονται άνετα με αυτή την ιδέα, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία θα βασίζεται στο Άρθρο 5», δήλωσε ο Κούσνερ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση της Πέμπτης.

«Και νομίζω ότι αυτό συνάδει, τουλάχιστον, με όσα λένε οι Ρώσοι για τις προθέσεις τους, ότι δηλαδή όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, δεν θέλουν να υπάρξει άλλος πόλεμος στο μέλλον», πρόσθεσε.

Το Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των συμμάχων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συνδράμουν το κράτος που δέχθηκε την επίθεση.

Ο Κούσνερ αναγνώρισε, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις και δυσπιστία στη Μόσχα απέναντι στην προτεινόμενη συμφωνία. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι πρέπει να επαναληφθεί ο διάλογος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, ώστε να συζητηθούν οι όροι των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας και να αποσαφηνιστούν οι θέσεις των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο να παράσχουν οι ΗΠΑ εγγυήσεις ασφαλείας αντίστοιχες του Άρθρου 5 στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική συμφωνία θα εξυπηρετεί και τα αμερικανικά συμφέροντα και θα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς μηχανισμούς εφαρμογής, με σύστημα παρακολούθησης της τήρησης των δεσμεύσεων και προκαθορισμένα μέτρα αντίδρασης σε περίπτωση παραβίασής τους από οποιαδήποτε πλευρά.

Επιφυλακτική η Μόσχα

Ωστόσο, η Μόσχα εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στις δηλώσεις του Κούσνερ. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εγγυήσεων τύπου Άρθρου 5 προς την Ουκρανία, υπογράμμισε ότι η Ρωσία εξετάζει τις εγγυήσεις ασφαλείας πρωτίστως υπό το πρίσμα της δικής της ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι έχει αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε μετά τη Σύνοδο του Βερολίνου ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ παραμένει η καλύτερη δυνατή εγγύηση ασφαλείας, τόσο για την Ουκρανία όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Παράλληλα, ζήτησε να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενος τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι η διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη σειρά: πρώτα να διασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στη συνέχεια να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τα εδαφικά ζητήματα και μόνο μετά να οριστικοποιηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Και η Ευρώπη στις νέες διαπραγματεύσεις

Στο μεταξύ, νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν έναν από τους πιθανούς τόπους διεξαγωγής των συνομιλιών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

protothema.gr