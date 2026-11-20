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Με τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία να αποτελούν βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του, η αμερικανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Vector παρουσίασε την Πέμπτη το «Bombard», ένα νέο επιθετικό drone μεγάλης εμβέλειας, το οποίο προορίζεται για αποστολές μονής κατεύθυνσης, γνωστές και ως επιθέσεις «καμικάζι».

Όπως ανέφεραν στελέχη της εταιρείας στο Axios, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναπτύχθηκε με στόχο την πραγματοποίηση πληγμάτων σε μεγάλες αποστάσεις.

Το Bombard επιχειρεί να δώσει μια δυτική, χαμηλού κόστους και μαζικής παραγωγής απάντηση στα ιρανικά drones τύπου Shahed-136 — καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Μπορεί να εκτοξευθεί από απλές, φορητές ράμπες εδάφους, από φορτηγά, ακόμα και από πλοία, χωρίς να απαιτείται αεροδρόμιο ή πολύπλοκη υποδομή.



Πρόκειται για μια ριζική διαφοροποίηση στον σχεδιασμό σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας, στα οποία περιλαμβάνονται τετρακόπτερα και drones που προορίζονται για μάχες σε κοντινή απόσταση.



«Ο σύγχρονος πόλεμος εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και η τεχνολογία που διατίθεται στα στρατεύματα πρέπει να εξελίσσεται εξίσου γρήγορα», επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος, Άντι Γιακούλις.



«Οι ομάδες μας βρίσκονται κοντά στο πεδίο της μάχης, εργάζονται δίπλα-δίπλα με το στρατιωτικό προσωπικό και κατανοούν ποιες δυνατότητες θα χρειαστούν εκείνοι στη συνέχεια».



Το Bombard παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό κατά τη διάρκεια της τρίτης ετήσιας συνόδου «Future of Defense Summit».

Άντι Γιακούλις

Το πρωτότυπο διέθετε αισθητήρα στο ρύγχος, καθώς και αναδιπλούμενα πτερύγια στο πάνω και στο πίσω μέρος της ατράκτου.



Το όπλο έχει μέγιστη εμβέλεια περίπου 680 μιλίων (περίπου 1.094 χλμ.), μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 235 μιλίων ανά ώρα (περίπου 378 χλμ./ώρα), έχει μέγιστο βάρος απογείωσης 281 λίβρες (περίπου 127 κιλά) και δυνατότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου 110 λιβρών (περίπου 50 κιλά). Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά, εκτοξεύεται από το έδαφος, διαθέτει κινητήρα τζετ και περιλαμβάνει «ελάχιστα κινούμενα μέρη».



Μια παραλλαγή του Bombard έχει ήδη πραγματοποιήσει πτήση, ανέφερε μάλιστα ο Γιακούλις.



Τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ισχύος κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα στις ειδήσεις από την Ανατολική Ευρώπη. Η Ουκρανία, για παράδειγμα, έπληξε τη γέφυρα του Κερτς χρησιμοποιώντας τα οπλικά συστήματα Flamingo, Palianytsia και Ruta.



Πέρυσι, η Vector δήλωσε στο Axios ότι συγκέντρωσε συνολικά 61 εκατομμύρια δολάρια (55,6 εκατ. ευρώ) για το πρότζεκτ.



Μεταξύ των επενδυτών περιλαμβάνονται οι Harpoon Ventures, Point72 Ventures, Lightspeed Venture Partners και Shield Capital.

skai.gr