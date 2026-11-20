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Η Mercedes-AMG σημείωσε ένα νέο ρεκόρ στην περίφημη πίστα Nürburgring-Nordschleife, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με εξαιρετικές επιδόσεις. Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική CLA 45 4MATIC+ ολοκλήρωσε έναν γύρο σε μόλις 7 λεπτά και 32,070 δευτερόλεπτα, κατακτώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου στην κατηγορία της. Το επίτευγμα πραγματοποιήθηκε με τον οδηγό Kevin Berger στο τιμόνι. Η επίσημα χρονομετρημένη προσπάθεια έγινε στη διαδρομή των 20,832 χιλιομέτρων, υπό καλοκαιρινές συνθήκες, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 24 βαθμών Κελσίου και θερμοκρασία οδοστρώματος 30 βαθμών.

Η νέα CLA 45 χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, δύο στον πίσω άξονα και έναν στον εμπρός. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 680 ίππους, επιτρέποντας επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μια τεχνολογία που προσφέρει υψηλή απόδοση και δυνατότητα επαναλαμβανόμενης παροχής ισχύος, ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Der neue elektrische Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+. Energieverbrauch kombiniert: 18,7‒16,5 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Limousine | Energieverbrauch kombiniert: 18,7-16,5 kWh/100 km | CO₂- Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A2 The new Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ electric. Energy consumption combined: 18.7–16.5 kWh/100 km | Combined CO₂ emissions: 0 g/km | CO₂ class: A The figures are provisional. To date, there are no confirmed figures from an officially recognised testing organisation, nor is there an EC type-approval or a certificate of conformity containing official figures. There may be discrepancies between the figures provided and the official figures.;Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Saloon | combined energy consumption: 18.7 – 16.5 kWh/100 km | combined CO2 emissions: 0 g/km | CO2 class: A2

Το σύστημα τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+ κατανέμει συνεχώς τη ροπή μεταξύ των αξόνων, ενώ η λειτουργία torque vectoring επιτρέπει ανεξάρτητη διαχείριση της κινητήριας δύναμης στους πίσω τροχούς. Έτσι, εξασφαλίζονται υψηλή πρόσφυση, ακρίβεια στις στροφές και αποτελεσματική μεταφορά της ισχύος στο οδόστρωμα. Σημαντικό ρόλο στο ρεκόρ διαδραμάτισε η σπορ ανάρτηση AMG RIDE CONTROL, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις. Για την προσπάθεια χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα RACE, το οποίο προσαρμόζει την απόκριση των κινητήρων, την τετρακίνηση και την ανάρτηση στις απαιτήσεις της πίστας.

Η ενεργή αεροδυναμική, με ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ανοίγματα ψύξης, συμβάλλει στη σταθερότητα και στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης. Παράλληλα, το σύστημα Predictive Performance Manager αναλύει τη διαδρομή και διαχειρίζεται την ενέργεια, ώστε η διαθέσιμη ισχύς να αξιοποιείται στα καταλληλότερα σημεία. Η μπαταρία διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 94 kWh, προσφέροντας αυτονομία άνω των 670 χιλιομέτρων για το τετράθυρο μοντέλο και 640 χιλιομέτρων για την έκδοση Shooting Brake, σύμφωνα με τις δηλωμένες τιμές της εταιρείας.

Η επίδοση αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή επιτεύχθηκε με ελαστικά Pirelli P Zero Trofeo RS, αναδεικνύοντας τη συνεργασία μηχανικών συστημάτων και προηγμένων ηλεκτρονικών.