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Ποινική ευθύνη για την προβολή και διαφήμιση ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση μέσω Facebook, χωρίς την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη, επικύρωσε το Εφετείο Κύπρου, απορρίπτοντας την έφεση γυναίκας η οποία εργαζόταν ως διευθύντρια πωλήσεων σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.

Στην απόφασή του, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2026, το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη της εφεσείουσας και στις εννέα κατηγορίες που αντιμετώπιζε, κρίνοντας ότι οι ενέργειές της συνιστούσαν άσκηση κτηματομεσιτικών εργασιών, παρά το γεγονός ότι η ίδια υποστήριξε πως ενεργούσε στο πλαίσιο των εργασιακών της καθηκόντων και κατόπιν οδηγιών του εργοδότη της.

Η υπόθεση αφορούσε αναρτήσεις αγγελιών για πώληση και ενοικίαση ακινήτων σε επαγγελματικό προφίλ που είχε δημιουργήσει η ίδια στο Facebook. Στις αγγελίες παρουσιάζονταν φωτογραφίες των ακινήτων, ενώ ως πωλήτρια εμφανιζόταν η ίδια, χωρίς να αναγράφονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών.

Η εφεσείουσα υποστήριξε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι εργαζόταν ως διευθύντρια πωλήσεων σε εταιρείες του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην αγορά και ανάπτυξη γης, στην ανέγερση και πώληση κατοικιών και διαμερισμάτων.

Ανέφερε ότι η δημιουργία του προφίλ και οι σχετικές διαφημίσεις έγιναν κατόπιν οδηγιών του βασικού μετόχου του ομίλου, με σκοπό την προώθηση των ακινήτων των εταιρειών.

Το Εφετείο, εξετάζοντας τους τρεις λόγους έφεσης, έκρινε ότι ορθά το πρωτόδικο Δικαστήριο κατέληξε πως οι αναρτήσεις παρέπεμπαν σε άσκηση κτηματομεσιτικής εργασίας.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, το όνομα της εφεσείουσας εμφανιζόταν στις πληροφορίες του πωλητή, ενώ δεν υπήρχαν τα στοιχεία των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Το λογότυπο της εταιρείας και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέπεμπαν σε αυτήν δεν θεωρήθηκαν αρκετά για να καταστήσουν σαφές στο κοινό ότι οι διαφημίσεις γίνονταν στο όνομα της εταιρείας.

Το Εφετείο εξέτασε επίσης κατά πόσο η εφεσείουσα μπορούσε να επικαλεστεί τη νομοθετική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 33(2)(γ) του περί Κτηματομεσιτών Νόμου.

Έκρινε, ωστόσο, ότι δεν μπορούσε να τύχει εφαρμογής στην περίπτωσή της, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι οι εταιρείες στις οποίες εργαζόταν διέθεταν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη.

Το Εφετείο έκρινε ακόμα ότι για να μπορεί κάποιος να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη εξαίρεση, πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι βοηθός κτηματομεσίτη ή υπάλληλος αδειούχου κτηματομεσίτη και ότι ενεργεί με τις οδηγίες του.

Στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπήρχε μαρτυρία ότι οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου διέθετε άδεια κτηματομεσίτη, ενώ η ίδια η εφεσείουσα είχε παρουσιάσει τον εαυτό της ως διευθύντρια πωλήσεων και όχι ως βοηθό κτηματομεσίτη.

Παράλληλα, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική εξαίρεση αφορά το αδίκημα της άσκησης του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη ή της πραγματοποίησης κτηματομεσιτείας και δεν αίρει κατ’ ανάγκη τον χαρακτήρα άλλων αδικημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 33(1) του Νόμου.

Απορρίπτοντας και τους τρεις λόγους έφεσης, το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση.

ΚΥΠΕ