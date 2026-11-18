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Την κράτηση άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση της πρώην συζύγου του, καθώς και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στην ανήλικη θυγατέρα του, επικύρωσε ομόφωνα το Εφετείο, απορρίπτοντας την έφεσή του κατά της απόφασης του Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου.

Στην απόφασή του, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2026, το Εφετείο έκρινε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κατηγορούμενος δεν ήταν αρκετά ώστε να ανατρέψουν την αρχική εκτίμηση περί κινδύνου φυγοδικίας και να δικαιολογήσουν την απόλυσή του από την κράτηση υπό όρους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας αντιμετωπίζει αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Αυγούστου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025 και αφορούν, μεταξύ άλλων, βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση διά διείσδυσης, απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, απειλές, επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη, ψυχολογική βία και παρενόχληση σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Μία από τις κατηγορίες αφορά την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στην ανήλικη θυγατέρα του. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της κατηγορίας, φέρεται να τη χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να πέσει και να κτυπήσει στο κρεβάτι, σπάζοντας τα δόντια της.

Ο κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου, με διαταγή κράτησής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, λόγω κινδύνου φυγοδικίας. Ακολούθως, μέσω της υπεράσπισής του, ζήτησε την επανεξέταση της κράτησής του, επικαλούμενος νέα στοιχεία και προσωπικές περιστάσεις που, κατά τη θέση του, καταδείκνυαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να διαφύγει.

Μεταξύ των στοιχείων που παρουσίασε ήταν δύο χειρόγραφες επιστολές των ανήλικων θυγατέρων του, στις οποίες γινόταν αναφορά σε περιστατικά που σχετίζονται με κατηγορίες της υπόθεσης, στην απόσυρση καταγγελίας στην Αγγλία, καθώς και σε μεταγενέστερη συμφιλίωση μεταξύ του ίδιου και της πρώην συζύγου του.

Επικαλέστηκε, επίσης, ότι διαθέτει κατοικία μεγάλης αξίας στην Κύπρο, αυτοκίνητο και οικονομική δραστηριότητα μέσω επενδύσεων, ενώ οι θυγατέρες του διαμένουν και φοιτούν σε σχολείο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ανέφερε ακόμη ότι έχει προσφύγει στο Δικαστήριο για ζητήματα γονικής μέριμνας.

Το Εφετείο έκρινε ότι το Κακουργιοδικείο αξιολόγησε ορθά τα στοιχεία, επισημαίνοντας ότι οι επιστολές των θυγατέρων δεν μπορούσαν να ανατρέψουν το μαρτυρικό υλικό που είχε ήδη ληφθεί υπόψη κατά την αρχική εκτίμηση της πιθανότητας καταδίκης. Όπως εξήγησε, στο συγκεκριμένο στάδιο το Δικαστήριο εξετάζει το διαθέσιμο μαρτυρικό υλικό στην όψη του και δεν προβαίνει σε τελική αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μαρτύρων ή σε διαπίστωση των πραγματικών γεγονότων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επιστολές αφορούσαν κυρίως την κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στη μία θυγατέρα και τις κατηγορίες για απειλές και επίθεση κατά της πρώην συζύγου, ενώ οι σοβαρότερες κατηγορίες αφορούν τον ισχυριζόμενο βιασμό της τελευταίας.

Σε ό,τι αφορά τους δεσμούς του κατηγορουμένου με την Κύπρο, το Εφετείο έκρινε ότι η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας, οικονομικής δραστηριότητας και οικογενειακών δεσμών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι εξαλείφεται ο κίνδυνος φυγοδικίας. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι συγκεκριμένες προσωπικές περιστάσεις λειτουργούν πράγματι αποτρεπτικά στο ενδεχόμενο διαφυγής και μη παρουσίας του κατηγορουμένου στη δίκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σοβαρότητα των αδικημάτων, καθώς και στην ενδεχόμενη ποινή σε περίπτωση καταδίκης. Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι για το αδίκημα του βιασμού προβλέπεται ποινή διά βίου φυλάκισης, στοιχείο που συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση του κινδύνου φυγοδικίας.

Απορρίπτοντας και την επίκληση ανθρωπιστικών λόγων, το Εφετείο υπενθύμισε ότι, όταν η κράτηση κρίνεται αναγκαία, τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στον κατηγορούμενο ή στην οικογένειά του υποχωρούν έναντι της ανάγκης διασφάλισης της παρουσίας του στη δίκη.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με τους δικαστές Μ. Αμπίζα, Στ. Χριστοδουλίδου-Μεσσίου και Ι. Στυλιανίδου να απορρίπτουν όλους τους λόγους έφεσης και να επικυρώνουν την πρωτόδικη απόφαση για συνέχιση της κράτησης του κατηγορουμένου.