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Μπορεί η άφιξη μέσα στη νύχτα του Βλαντίμιρ Πούτιν να μην απαθανατίστηκε όπως η εντυπωσιακή εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη θερμή υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ μπροστά στις κάμερες των παγκόσμιων δικτύων, όμως ο μεγάλος νικητής της «μίνι» συνόδου κορυφής που ξεκινά αύριο, έχει ήδη στεφτεί και είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το BBC, και μόνο η κοινή εμφάνιση του Πούτιν στην Κίνα και η χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι αρκετή για να τον επαναφέρει στο παγκόσμιο προσκήνιο μετά από 4 χρόνια απόλυτης απομόνωσης, δίνοντά του τη δυνατότητα να καυχηθεί ότι οι δυτικές κυρώσεις προς τη Μόσχα απέτυχαν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξασφάλισε μια ιστορική συνάντηση στο Σενζέν, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι –μόνοι οι τρεις τους– για συνομιλίες.

«Η προσπάθεια απομόνωσης της χώρας μας, της Ρωσίας, απέτυχε όπως και οι πρωτοφανείς πιέσεις μέσω κυρώσεων», δήλωσε ο Πούτιν σε επιχειρηματικό φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Για το Κρεμλίνο, το κορυφαίο γεγονός στο Σενζέν είναι η τριμερής συνάντηση του Πούτιν με τον Σι και τον Τραμπ, όπου θα σταθεί διπλα στους παγκόσμιου ηγέτες, ως ίσος, την ώρα που ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις και το Κρεμλίνο εξακολουθεί να απορρίπτει την ιδέα μιας άνευ όρων συνολικής κατάπαυσης του πυρός.

Και παρότι είναι απίθανο μια σύντομη συνάντηση 3 ηγετών να αλλάξει τον κόσμο και να επαναφέρει την ειρήνη σε ένα βράδυ, η εικόνα όμως τριών μεγάλων δυνάμεων να συζητούν είναι πολύ ισχυρή και κατά κάποιον τρόπο ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα τη χρησιμοποιήσει για να περάσει το δικό του μήνυμα. Ότι η Ρωσία είναι ο νικητής, όχι μόνο στον πόλεμο της Ουκρανίας αλλά και απέναντι στην ανύπαρκτη Ευρώπη.

Τι συμβαίνει όμως με εκείνους που δεν βρίσκονται στο τραπέζι;

Μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και της Ουκρανίας, εκφράζεται ανησυχία ότι η τριμερής συνάντηση ενδέχεται να οδηγήσει σε κάτι περισσότερο από μια απλή, ωραία εικόνα – αν και όχι με τρόπο ευνοϊκό για το Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι, στο Σενζέν, επιθυμεί να συζητήσει το «αγαπημένο του θέμα»: τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένο να παρουσιάσει τις θέσεις του στον Τραμπ και στον Σι, χωρίς την παρουσία Ουκρανών αξιωματούχων ή Ευρωπαίων ηγετών.

Τον περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ-Σι ενδέχεται να θυμίζει τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945. Τότε, οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών —ο Ιωσήφ Στάλιν, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και ο Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ— είχαν συναντηθεί για να αναδιαμορφώσουν την Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σίγουρα δεν θέλουμε αυτό να εξελιχθεί σε μια “Γιάλτα 2, 3 ή 4”, με εκ νέου διαμοιρασμό των σφαιρών επιρροής», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Δεν είναι σαφές εάν η Κίνα επιθυμεί να συμπεριληφθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία στην ατζέντα των συζητήσεων στο Σενζέν. Στις επίσημες δηλώσεις της σχετικά με την επικείμενη τριμερή συνάντηση, το Πεκίνο αναφέρθηκε, σε γενικότερο πλαίσιο, στην ανάγκη συζήτησης για τη «διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας».

Στο Σενζέν, η Ρωσία θα επιδιώξει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις εντυπώσεις. Ωστόσο, μια διπλωματική νίκη δεν ταυτίζεται με μια στρατιωτική νίκη.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» από τον Πρόεδρο Πούτιν, η Ρωσία εξακολουθεί να δυσκολεύεται να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας ενώ έχει ομολογουμένων υποστεί τεράστιες απώλειες στο πεδίο της μάχης.

Επιπλέον, το ουκρανικό πλήγμα στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας —το οποίο πραγματοποιήθηκε την παραμονή της συνόδου— αποτέλεσε πλήγμα για το κύρος της Μόσχας. Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τμήμα της γέφυρας, κόστους δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία κατασκεύασε η Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία.

Όμως ακόμη κι αυτή η εικόνα της Ρωσίας, είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που παρουσιάζει η Ευρώπη, και η ΕΕ, η οποία αδυνατεί να πείσει ότι αποτελεί μια από τις παγκόσμιες δυνάμεις. Και η απουσία της από τη Σενζέν το αποδυκνείει.

huffingtonpost.gr