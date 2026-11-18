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Σε τροχιά δικαστικής διαμάχης με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής φαίνεται πως βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα του έχει ζητήσει από τους δικηγόρους του να προετοιμάσουν εξώδικο προς την AFA και τον πρόεδρό της, Κλαούντιο Τάπια.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ φέρεται να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η εικόνα του για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η σχετική άδειά του. Συγκεκριμένα, επιθυμεί να σταματήσει κάθε εμπορική αξιοποίηση του ονόματος και της εικόνας του από την ομοσπονδία, εφόσον δεν έχει δώσει ο ίδιος τη συγκατάθεσή του.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η δυσαρέσκεια του «Pulga» δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που έχουν προκαλέσει ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Ένας από τους βασικούς λόγους της διαμάχης φέρεται να είναι η χρήση της εικόνας του Μέσι σε διαφημιστική καμπάνια αργεντίνικης μάρκας μπύρας.

🇦🇷 Messi is preparing to BLOCK Argentina’s Football Association from using his NAME and IMAGE to make money as his relationship with AFA president Claudio Tapia falls apart.



With Tapia and the AFA facing scrutiny over financial scandals, Messi has turned to lawyers to prepare a… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 17, 2026

Το συγκεκριμένο γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει συμφωνία αποκλειστικότητας με την αμερικανική εταιρεία Michelob Ultra, η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο εμπορικό χώρο.

Παράλληλα, ακόμη ένα σημείο τριβής αφορά πιθανή παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με τη διοργάνωση δύο φιλικών αναμετρήσεων της εθνικής Αργεντινής. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις φέρονται να έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις σχέσεις του 39χρονου με την ομοσπονδία.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή, τόσο ο ίδιος ο Μέσι όσο και η οικογένειά του θεωρούν τον πρόεδρο της AFA, Κλαούντιο Τάπια, υπεύθυνο για τις διαφωνίες που έχουν προκύψει και τα εμπορικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπισε ο ποδοσφαιριστής.

Έτσι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022 εμφανίζεται αποφασισμένος να προστατεύσει τα εμπορικά και προσωπικά του δικαιώματα, εξετάζοντας πλέον τη νομική οδό.

protothema.gr