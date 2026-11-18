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Ο Ζαχαρίας Κουλίας δεν υποστηρίζει απλώς τη συνεργασία ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ αλλά δηλώνει πως έχει και έτοιμο το όνομα για τον υποψήφιο που μπορεί να υποστηριχθεί από τις δύο δυνάμεις. Σε συνέχεια της χθεσινής του αιφνιδιαστικής παρέμβασης, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ επέμεινε ότι με τον ΔΗΣΥ δεν μπορεί να γίνει συνεργασία, ενώ με το ΑΚΕΛ θα μπορούσε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma, ο κ. Κουλίας διευκρίνισε πως η ηγεσία του κόμματος του είναι ενημερωμένη για τις απόψεις και τις τοποθετήσεις του υπέρ μιας συμμαχίας με το ΑΚΕΛ. «Τον έχουμε και τον υποψήφιο, μη βιάζεστε να τον πούμε. Λέω για διακυβέρνηση του τόπου με τις προοδευτικές δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τους υπουργούς του ΔΗΚΟ που τοποθετούνται με κάθετο τρόπο υπέρ της στήριξης Νίκου Χριστοδουλίδη, ο κ. Κουλίας είπε πως το ΔΗΚΟ είναι ένα πολύ σύνθετο κόμμα στο οποίο καθένας μπορεί να πει την άποψη του. «Η κατάληξη θα παρθεί με τον σωστό και ορθόδοξο τρόπο», ξεκαθάρισε.

Πρόσθεσε ακόμα πως στο ΔΗΚΟ υπάρχει μία συγκροτημένη γραμμή που θα καταλήξει στη σωστή πορεία. «Διότι όταν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου και τη δομή του εκλογικού σώματος του χώρου σου. Εγώ την γνωρίζω πολύ καλά και γνωρίζω ποιοι στηρίζουν το ΔΗΚΟ και ποιες είναι οι απόψεις τους. Όταν τους πάρουμε μια πρόταση θα πρέπει να είναι σεμνή, ταπεινή και συνυφασμένη με τα πιστεύω και τα ιδεώδη τους», σημείωσε.

Βίντεο από την παρέμβαση του