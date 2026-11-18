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Την ολοκληρωτική καταστροφή ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους , αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε αεροδρόμιο της Ιρλανδίας προκάλεσε επίθεση που έκανε ο 48χρονος Ντάιθι Ο’Κόραϊν, ο οποίος είναι ακτιβιστής υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που παρουσίασε λεπτομέρειες της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα φέτος, ο 48χρονος Ιρλανδός φέρεται να παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας και να εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών του αεροδρομίου Σάνον της Ιρλανδίας στις 11 Απριλίου.

Στόχος του αποτέλεσε ένα αεροσκάφος C-130 Hercules της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ. Ο Ο’Κόραϊν προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του αεροσκάφους, κόβοντας δέσμες καλωδίων και σωλήνες υδραυλικών, προκαλώντας φθορές σε σωλήνα υγρού οξυγόνου, καταστρέφοντας όλα τα όργανα του πιλοτηρίου και τρυπώντας τους αεραγωγούς.

An Irish pro Palestinian activist has been charged in New York with destroying a $60 million U.S. military C-130 transport aircraft at Shannon Airport in Ireland.



Prosecutors say Daithí Ó Corráin, 48, smashed cockpit instruments, cut wiring and hydraulic lines, and brought… pic.twitter.com/vLRvn9lmYh — Open Source Intel (@Osint613) November 17, 2026

Ο δράστης είχε μαζί του και αρκετές κάψουλες γαλλίου, ενός ιδιαίτερα διαβρωτικού μεταλλικού χημικού στοιχείου, το οποίο μπορεί να διαβρώσει το αλουμίνιο μέσα σε λίγα λεπτά – σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος ήταν κατασκευασμένο κυρίως από αλουμίνιο.

Όταν το πλήρωμα επέστρεψε στο αεροσκάφος λίγες ώρες αργότερα, προκειμένου να προετοιμαστεί για την αναχώρηση, εντόπισε τον Ο’Κόραϊν μέσα από ένα παράθυρο του πιλοτηρίου και ειδοποίησε αμέσως την ασφάλεια.

Ο Ο’Κόραϊν επιχείρησε να διαφύγει από μια καταπακτή στην οροφή του αεροσκάφους, ενώ προκάλεσε επιπλέον ζημιές χτυπώντας την εξωτερική επιφάνεια του C-130 με τσεκούρι ενώ έριξε στις δεξαμενές καυσίμων άγνωστες ουσίες και αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μεταλλικά σφαιρίδια.

Ο 48χρονος Ιρλανδός κατηγορείται ότι σχεδίαζε μεθοδικά τον βανδαλισμό για μήνες, προετοιμάζοντας την επίθεση με κάθε λεπτομέρεια. Μεταξύ άλλων, είχε ερευνήσει την κατασκευή του αεροσκάφους, είχε προμηθευτεί γάλλιο και είχε αναζητήσει τις συντεταγμένες των σημείων από τα οποία θα μπορούσε να παραβιάσει την περίμετρο ασφαλείας του αεροδρομίου. Είχε επίσης εγγραφεί σε εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που παρακολουθεί τις κινήσεις αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, ενώ είχε αναζητήσει πληροφορίες για προηγούμενες επιθέσεις σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Σε βάρος του Ο’Κόραϊν απαγγέλθηκε κατηγορία για καταστροφή κρατικής περιουσίας, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών, σύμφωνα με την Εισαγγελία των ΗΠΑ.

«Αυτό δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη βανδαλισμού. Ο κατηγορούμενος φέρεται να πέρασε μήνες ερευνώντας το αεροσκάφος, προμηθευόμενος εργαλεία και υλικά και προετοιμάζοντας την επίθεση, προκειμένου να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή καταστροφή», δήλωσε ο Τζέιμς Σι Μπάρνακλ Τζούνιορ, αναπληρωτής διευθυντής του FBI στη Νέα Υόρκη.

protothema.gr