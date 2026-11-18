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Επίθεση με βλήμα δέχθηκε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και τα 24 μέλη του πληρώματός του να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το σκάφος, σύμφωνα με πηγές ναυτικής ασφάλειας.

Πρόκειται για το Tara Gas, με σημαία Παναμά, το οποίο έπλεε κοντά στις ακτές του Χασάμπ, στο Ομάν, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προχώρησε στην απομάκρυνση 24 μελών του πληρώματος, καθώς το δεξαμενόπλοιο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σε απόσταση περίπου δύο ναυτικών μιλίων από τη χερσόνησο Μουσαντάμ.

The crew of a liquefied petroleum gas tanker abandoned ship after the vessel was struck by a projectile while sailing through the Strait of Hormuz. Footage posted on social media shows huge flames engulfing the tanker https://t.co/RI38GoxdwN pic.twitter.com/C7PfROpAN0 — Reuters (@Reuters) November 18, 2026

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, φαίνονται τα μέλη του πληρώματος να έχουν βουτήξει στη θάλασσα για να σωθούν, φωνάζοντας για βοήθεια.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι το Tara Gas δέχθηκε επίθεση στις 16 Νοεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι Ινδοί υπήκοοι. Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Χασάμπ, στην επαρχία Μουσαντάμ.

⚡️NEW: The crew of an LPG Tanker has jumped into the water, screaming for help in the Strait of Hormuz before the ship is engulfed in flames



LPG is highly explosive pic.twitter.com/yAuikQeUTb November 18, 2026

«Τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή προκαλούν βαθιά ανησυχία και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πολιτικών ναυτικών», ανέφερε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης, τα αίτια της πυρκαγιάς ή την κατάσταση των τραυματιών.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Global Gas, με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων, δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με τα μέσα ενημέρωσης για σχόλιο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της πλατφόρμας MarineTraffic, το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα του Tara Gas ήταν στις 26 Σεπτεμβρίου, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Νωρίτερα την Τρίτη, η βρετανική υπηρεσία παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας UKMTO είχε αναφέρει ότι αγνοούνταν τα μέλη του πληρώματος δεξαμενόπλοιου που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, αφού το σκάφος δέχθηκε δεύτερη επίθεση βόρεια του Χασάμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

protothema.gr