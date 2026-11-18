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Σε υπόδειξη σκηνών που συνδέονται με την άγρια δολοφονία της 44χρονης από το Βιετνάμ και την απόπειρα φόνου 40χρονης συμπατριώτισσάς της, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, προχωρεί αυτή την ώρα ο 20χρονος ασιατικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο έγκλημα κατά την διάρκεια της ανάκρισης του.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στη σύλληψη και δεύτερου προσώπου, ηλικίας 25 ετών, ομοεθνούς του 20χρονου, ο οποίος διερευνάται ως ύποπτος για συνέργεια στην αιματηρή επίθεση που διαπράχθηκε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να επισκέφθηκε το διαμέρισμα ως πελάτης, προκειμένου να του παρασχεθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, φαίνεται πως προέκυψε διαφωνία αναφορικά με τις υπηρεσίες που επρόκειτο να του παρασχεθούν, με την υπόθεση να λαμβάνει αιματηρή τροπή.

Το φονικό όπλο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να μετέβη στο διαμέρισμα ως πελάτης, προκειμένου να του παρασχεθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, φαίνεται πως προέκυψε διαφωνία σχετικά με τις υπηρεσίες που επιθυμούσε και εκείνες που επρόκειτο να του παρασχεθούν, η οποία φέρεται να κατέληξε στην αιματηρή επίθεση εναντίον των δύο γυναικών.

Η παρατηρητικότητα των ανακριτών και τα κλειστά κυκλώματα

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών φαίνεται να διαδραμάτισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η παρατηρητικότητα των ανακριτών του ΤΑΕ Λευκωσίας, η οποία συνέβαλε στον εντοπισμό του 20χρονου υπόπτου.

Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ», στο μικροσκόπιο των ανακριτών είχε τεθεί από την πρώτη στιγμή οπτικό υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, με συγκεκριμένη καταγραφή να αποτυπώνει ανδρική φιγούρα να απομακρύνεται από την πολυκατοικία όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Παρά το γεγονός ότι η ποιότητα της καταγραφής δεν επέτρεπε την ασφαλή αναγνώριση των χαρακτηριστικών του προσώπου, οι ανακριτές είχαν εξασφαλίσει πρόσθετο οπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που καταγράφηκε να απομακρύνεται από το σημείο, με τις Αρχές να συνεχίζουν την αξιολόγηση των τεκμηρίων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη διερεύνηση της ενδεχόμενης εμπλοκής δεύτερου προσώπου.

Το ινστιτούτο μασάζ και τα ευρήματα που παραπέμπουν σε πορνεία

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του philenews, το διαμέρισμα στο οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα φέρεται να λειτουργούσε ως χώρος παροχής υπηρεσιών μασάζ, ενώ κατά τις αστυνομικές εξετάσεις είχαν εντοπιστεί αντικείμενα τα οποία εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως να παραπέμπουν και σε παροχή υπηρεσιών πορνείας.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από τις έρευνες, το φερόμενο ινστιτούτο μασάζ διαφημιζόταν μέσω γνωστής ιστοσελίδας, ενώ από το διαμέρισμα είχε παραληφθεί και ατζέντα, στην οποία εκτιμάται ότι ενδεχομένως να καταγραφόταν πελατολόγιο. Η ατζέντα, η οποία είναι γραμμένη στη βιετναμέζικη γλώσσα, τέθηκε προς μετάφραση, προκειμένου να εντοπιστούν πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στις έρευνες.

Επιπρόσθετα, εντός του διαμερίσματος είχαν εντοπιστεί χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να ανήκαν στις δύο γυναίκες, γεγονός που αποδυνάμωνε το ενδεχόμενο η αιματηρή επίθεση να είχε ως κίνητρο τη ληστεία.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, στη Λευκωσία.

Μέλη της Δύναμης που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν την 40χρονη με τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Κατά τις εξετάσεις στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος που οδηγούσαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου βρήκαν αναίσθητη την 44χρονη συμπατριώτισσά της, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νενομισμένης νεκροτομής, ο θάνατος της 44χρονης επήλθε από αιμορραγικό σοκ, συνεπεία πολλαπλών ρήξεων αγγείων του λαιμού, προκληθεισών από νύσσον και τέμνον όργανο.

Η δεύτερη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τη μαρτυρία της να θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος.

Αύριο οι ύποπτοι θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.