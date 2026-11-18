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Ομαλά, απρόσκοπτα και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό προχωρούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου–Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Κύπριος Πρόεδρος χαρακτήρισε το GSI έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, την ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην πρόοδο που καταγράφεται στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει στενή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, την περιοχή και την Ευρώπη συνολικά», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Διακυβερνητικές Σύνοδοι μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας έχουν ήδη οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα, αναδεικνύοντας τη σημασία της διμερούς συνεργασίας.

Μητσοτάκης: Ξεκίνησαν οι έρευνες βυθού

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαιρέτισε την έναρξη των ερευνών βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση την προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο εξελίσσεται βάσει του αρχικού προγραμματισμού.

«Να χαιρετίσω και εγώ από την πλευρά μου το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν οι έρευνες βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το GSI αποτελεί έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας πως οι εργασίες συνεχίζονται χωρίς παρεμπόδιση.

«Είναι, όπως είπες, ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και οι εργασίες προχωρούν ομαλά, απρόσκοπτα και με βάση τον αρχικό σχεδιασμό», δήλωσε.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο για την Κύπρο, εξηγώντας ότι αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο Αθήνα και Λευκωσία επέμειναν στην προώθηση του έργου.

«Γι’ αυτό επιμείναμε για την υλοποίησή του, ξεπερνώντας τους όποιους σκοπέλους βρήκαμε στην πορεία», κατέληξε.