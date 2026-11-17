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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκταμίευσης των €25 εκατ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), με όλες τις απαραίτητες ενέργειες να έχουν ήδη δρομολογηθεί, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. Το ποσό αναμένεται να εμφανιστεί ως χρέωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών κατά τους επόμενους μήνες, ωστόσο θα αφαιρείται αυτόματα, καθώς η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να καλύψει τη σχετική επιβάρυνση.

Ερωτηθείς την Τρίτη για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η καταβολή του ποσού, ο κ. Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και διέπεται από συγκεκριμένες ρυθμιστικές αποφάσεις.

«Είναι μια διαδικασία σύμφωνα και με ρυθμιστικές αποφάσεις, η οποία έχει ήδη εκκινήσει, η διαδικασία δηλαδή για την εκταμίευση των 25 εκατομμυρίων ευρώ, και χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες που προνοούνται για να μπορέσει να εκταμιευθεί το ποσό», ανέφερε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες», χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκταμίευσης.

Πώς θα εμφανιστεί η χρέωση στους λογαριασμούς της ΑΗΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, βάσει της σχετικής ρυθμιστικής απόφασης, τα €25 εκατ. θα καταμεριστούν στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών.

Η συγκεκριμένη χρέωση, ωστόσο, θα αντισταθμίζεται με αυτόματη αφαίρεση του αντίστοιχου ποσού, καθώς η Κυβέρνηση έχει αναλάβει την κάλυψη της δαπάνης.

Με τον τρόπο αυτό, η χρέωση που αφορά το έργο του GSI δεν θα επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει αποφασιστεί.

Λόγω των προβλεπόμενων διαδικασιών, η σχετική εγγραφή αναμένεται να εμφανιστεί σε λογαριασμούς της ΑΗΚ κατά τους επόμενους μήνες.

Η ολοκλήρωση της εκταμίευσης των €25 εκατ. παραμένει συνδεδεμένη με την εφαρμογή των ρυθμιστικών αποφάσεων, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να διαβεβαιώνει ότι οι απαιτούμενες ενέργειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

ΚΥΠΕ