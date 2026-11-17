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Με μια ιδιαίτερα τολμηρή και δεικτική παρέμβαση, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέδειξε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, τις ευθύνες της Τουρκίας στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Η παρέμβαση της έγινε ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση στην αναφορά της.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο τη Βουλής, η βουλεύτρια κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου παρουσίασε στην Επιτροπή Μετανάστευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εισαγωγικό μνημόνιο για τις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις που δέχονται τα κράτη πρώτης γραμμής και τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εφαρμογή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Η βουλεύτρια κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), συμμετείχε σήμερα στη συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Διεθνούς Προστασίας και Οικονομικής Συνεργασίας της Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Υπό την ιδιότητά της ως Εισηγήτρια εκ μέρους της Συνέλευσης για το θέμα των αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων που δέχονται τα κράτη πρώτης γραμμής και τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εφαρμογή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η κ. Ερωτοκρίτου παρουσίασε σχετικό εισαγωγικό μνημόνιο.

Στην παρέμβασή της, η κ. Ερωτοκρίτου αναφέρθηκε στο σχετικό Σύμφωνο της ΕΕ σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινής δράσης όσον αφορά στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου, βάσει των αρχών της ευθύνης και της αλληλεγγύης.

Τόνισε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του Συμφώνου της ΕΕ για τη μετανάστευση, ειδικότερα όσον αφορά στο σεβασμό του κράτους δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επισήμανε παράλληλα τις ιδιαίτερες και σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη πρώτης γραμμής και ειδικότερα η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, υπογραμμίζοντας ότι αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή της κοινής ευρωπαικής πολιτικής για τη μετανάστευση.

Η κ. Ερωτοκρίτου καταδίκασε, εξάλλου, κάθε μορφή εργαλειοποίησης της μετανάστευσης από συγκεκριμένες χώρες και δη την Τουρκία. Επισήμανε συναφώς την αναφορά στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2025 για πολιτική εκμετάλλευση του μεταναστευτικού από την τουρκική κυβέρνηση ειδικότερα κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στην Κύπρο και στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αναφέρθηκε, τέλος, στην επικίνδυνη άνοδο των εξτρεμιστικών και ακροδεξιών ιδεολογιών, που εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό ζήτημα και τις δημογραφικές προκλήσεις, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα αυτά συνιστούν συστημική απειλή για τη δημοκρατική ασφάλεια της Ευρώπης και χρήζουν άμεσης και συλλογικής αντιμετώπισης.