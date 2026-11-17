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Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκε σήμερα, Τρίτη (17/11), ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα, την οποία έχει ομολογήσει. Η υπόθεση ορίστηκε για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στις 20 Ιανουαρίου 2027. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, ζήτησε την κράτηση του 43χρονου ως υπόδικου, επικαλούμενη τον κίνδυνο φυγοδικίας.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής παρέπεμψε το Δικαστήριο στο μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης και συγκεκριμένα στη μαρτυρία του δικηγόρου και φίλου του θύματος, στη μαρτυρία του γιου της, καθώς και στη μαρτυρία προσώπου που άκουσε γυναικείες κραυγές να προέρχονται από την οικία του κατηγορουμένου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δεύτερη κατάθεση του κατηγορουμένου, στην οποία φέρεται να ανέφερε:«Την Όλγα, εγώ τη σκότωσα την ημέρα που σας είπα, που πήγαμε στο σπίτι. Δεν την κτύπησα με το χέρι, αλλά με το σφυρί, το οποίο έβαλα σε μια πέργκολα δίπλα από το σπίτι μου».

Αναφέρθηκε επίσης στην κατάθεση του κατηγορουμένου, στην οποία υπέδειξε το σημείο όπου πέταξε τη σορό της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα. Σε άλλη κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι, αφού πέρασαν μερικές ημέρες και ηρέμησε, αποφάσισε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο της Όλγας.

Όπως είπε, αναζήτησε πληροφορίες στο Google και στο διαδίκτυο, καθώς και μέσω ChatGPT, σχετικά με το τι κάνουν οι δράστες μετά από έναν φόνο. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ενημερώθηκε ότι πετούν αντικείμενα σε διάφορα σημεία και καθαρίζουν τις σκηνές με απολυμαντικά, όπως Dettol, και με Coca-Cola.

Ο ίδιος τοποθέτησε τη σορό του θύματος σε σακούλες σκουπιδιών και στη συνέχεια στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του. Ακολούθως τη μετάφερε στο χωράφι της στον Σαιττά όπου πέταξε τη σορό και έριξε χλωρίνη.

Ο 43χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, γυναικοκτονία και αρπαγή με σκοπό τον φόνο.

Η Κατηγορούσα Αρχή υποστήριξε ότι το μαρτυρικό υλικό καταδεικνύει από την όψη του και μόνο, την ενοχή του κατηγορουμένου, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι είναι αλλοδαπός, καθώς και στα τεκμήρια που αφορούν αεροπορικά εισιτήρια τα οποία έκδωσε με σκοπό να αναχωρήσει από την Κύπρο.

Ο κατηγορούμενος να εκπροσωπείται πλέον από δικηγόρο η οποία δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής για κράτησή του ως υπόδικου. Το Δικαστήριο ανέφερε ότι θα μελετήσει το μαρτυρικό υλικό και θα ανακοινώσει την απόφασή του αύριο. Ωστόσο, μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος τέθηκε υπό κράτηση.