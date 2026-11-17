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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επέκτασης και ανακαίνισης της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με το κόστος του έργου να ξεπερνά τα €6,5 εκατομμύρια και την ολοκλήρωση των εργασιών να προγραμματίζεται για τα τέλη Ιουλίου 2027.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία σύγχρονων χώρων εντατικής και ενδιάμεσης νοσηλείας, νέους θαλάμους απομόνωσης, αναβάθμιση των υποδομών και διαμόρφωση ειδικών χώρων για τη φιλοξενία και τη στήριξη των γονέων των νοσηλευόμενων νεογνών.

Η αναβάθμιση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για την ανάπτυξη του Μακάρειου ως εξειδικευμένου νοσοκομείου μητέρας και παιδιού.

Η πορεία του έργου αναδείχθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Επιπέδου ΙΙΙ, η οποία δέχεται νεογνά από ολόκληρη την Κύπρο, ανεξάρτητα από το νοσηλευτήριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο τοκετός.

Η Μονάδα παρέχει εξειδικευμένη νοσηλεία ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετα περιστατικά, με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της να αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης των πρόωρων και άλλων νεογνών που χρειάζονται εντατική φροντίδα.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς η διευθύντρια της Μονάδας, δρ Θάλεια Παπαδούρη, ο ιατρικός διευθυντής του Μακάρειου Νοσοκομείου, δρ Χρίστος Μηνά, η πρόεδρος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη, και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Σάββια Ορφανίδου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον συμβολικό φωτισμό του Μακάρειου Νοσοκομείου σε μωβ χρώμα, το οποίο έχει καθιερωθεί διεθνώς ως σύμβολο ευαισθητοποίησης για την προωρότητα.

Δέκα χρόνια Κέντρο Υγείας Λατσιών

Την ίδια ημέρα, ο ΟΚΥπΥ πραγματοποίησε και δεύτερη εκδήλωση στη Λευκωσία, αυτή τη φορά για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Λατσιών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να υποβληθούν δωρεάν σε προληπτικούς ελέγχους, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και σακχάρου στο αίμα, καθώς και να λάβουν συμβουλές από προσωπικούς ιατρούς και νοσηλευτές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, ενώ η υπηρεσία κατ’ οίκον μαιευτικής παρείχε ενημέρωση και συμβουλευτική στήριξη σε εγκύους, μητέρες και οικογένειες με παιδιά.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της πολιτικής ζωής και της διοίκησης του ΟΚΥπΥ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μαρίνος Καλλής.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπεύθυνος ιατρός του Κέντρου Υγείας Λατσιών, δρ Ιωάννης Χριστοφίδης, ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΟΚΥπΥ, Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης, ο δήμαρχος Λατσιών–Γερίου, Χρίστος Πιτταράς, και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Σάββια Ορφανίδου.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, οι δύο εκδηλώσεις ανέδειξαν τη σημασία τόσο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, με έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, όσο και της εξειδικευμένης νοσηλείας, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες ασθενών όπως τα πρόωρα νεογνά.